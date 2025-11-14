En la antesala de las movilizaciones convocadas para este viernes y mañana, sábado, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, expresó un firme respaldo institucional a la Policía Nacional y advirtió sobre posibles actos de violencia durante las marchas.

Según indicó, existe el riesgo de que “manifestantes intenten ejercer actos de violencia contra la policía, contra los locales públicos y privados”, tal como -recordó- ocurrió hace un mes.

Rospigliosi señaló que el Parlamento respalda “plenamente” a la PNP, en especial a la Región Lima, para prevenir desmanes. Además, cuestionó que en anteriores jornadas los agentes hayan acudido “a recibir pedradas, pirotécnicos y objetos contundentes”, lo que dejó un saldo de entre 80 y 100 policías heridos.

“El Congreso respalda plenamente a la Policía. La policía tiene que actuar con toda energía para reprimir a estos manifestantes violentos”, afirmó.

Subrayó que las marchas pacíficas no son objeto de represión, pero advirtió que quienes agreden a las fuerzas del orden “están cometiendo un delito y son delincuentes”.

El titular del Parlamento sostuvo que la PNP “no solo tiene el derecho, sino el deber” de actuar con firmeza para garantizar el orden público.

“Tienen el respaldo de la ciudadanía y el respaldo pleno del Congreso en su actividad en defensa del orden”, declaró.