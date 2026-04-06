El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, supervisó las maniobras del tren Lima–Chosica, donde revisó el estado de la locomotora, los coches y las operaciones en campo.

La verificación se hizo después del mantenimiento preventivo, realizado tras el traslado del tren desde el centro de Lima hasta la Estación del Ferrocarril Central Andino en Chosica, para asegurar su correcto funcionamiento.

Durante la supervisión se confirmó el buen estado del material rodante, sus condiciones operativas y el desplazamiento autónomo de los coches, ratificando que el sistema ferroviario opera adecuadamente.

“Está funcionando en perfectas condiciones. (...) Son coches de acero inoxidable, con alta durabilidad, servicios eléctricos, espacios para bicicletas, baños y aire acondicionado. Se han movilizado en completa autonomía, sin necesidad de arrastre”, indicó el alcalde.

Respecto la parte operativa, indicó que se ha pedido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) autorizar el retorno de la locomotora y los coches a Lima, para seguir trasladando más unidades que requieran mantenimiento técnico.

Precisó que el MTC aún no da una respuesta clara a la solicitud, pese a que ya hubo comunicaciones previas sobre la autorización requerida.

Reggiardo añadió que los trabajos de señalización y otras intervenciones pendientes dependen de la coordinación entre el MTC y el concesionario, quien ya ha mostrado disposición para empezar.

“Para dar operatividad, se requiere que el MTC y el concesionario se pongan de acuerdo para empezar con los trabajos de señalización”, añadió.

Cabe precisar que el MTC indicó en un comunicado que la viabilidad para el inicio de operaciones del tren Lima-Chosica requiere que la infraestructura ferroviaria se encuentre acondicionada a nivel operativo y con estándares mínimos de seguridad.

Según al entidad, se necesita la implementación de paradores, estaciones, sistema de recaudo, sistemas de señalización automática, barreras automatizadas y/o dispositivos de seguridad en cruces a nivel automatizados.