Alcalde de Lima espera autorización del MTC para operar tren Lima-Chosica. Foto: Municipalidad de Lima.
Alcalde de Lima espera autorización del MTC para operar tren Lima-Chosica. Foto: Municipalidad de Lima.
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Redacción Gestión
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los coches y las operaciones en campo.

, para asegurar su correcto funcionamiento.

Durante la supervisión se confirmó

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“Está funcionando en perfectas condiciones. (...) Son coches de acero inoxidable, con alta durabilidad, servicios eléctricos, espacios para bicicletas, baños y aire acondicionado. Se han movilizado en completa autonomía, sin necesidad de arrastre”, indicó el alcalde.

Respecto la parte operativa, indicó que se ha pedido

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Precisó que el MTC aún no da una respuesta clara a la solicitud, pese a que ya hubo comunicaciones previas sobre la autorización requerida.

Reggiardo añadió que los trabajos de señalización y otras intervenciones pendientes dependen de la coordinación entre el MTC y el concesionario, quien ya ha mostrado disposición para empezar.

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“Para dar operatividad, se requiere que el MTC y el concesionario se pongan de acuerdo para empezar con los trabajos de señalización”, añadió.

Cabe precisar que el MTC indicó en un comunicado que la viabilidad para el inicio de operaciones del tren Lima-Chosica requiere que la infraestructura ferroviaria se encuentre acondicionada a nivel operativo y con estándares mínimos de seguridad.

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Según al entidad,

Renzo Reggiardo confirmó el buen estado del material rodante, sus condiciones operativas y el desplazamiento autónomo de los coches. Foto: Municipalidad de Lima
Renzo Reggiardo confirmó el buen estado del material rodante, sus condiciones operativas y el desplazamiento autónomo de los coches. Foto: Municipalidad de Lima

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