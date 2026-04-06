Precipitaciones podrían generar inundaciones. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informa que 437 distritos de la sierra centro y sur se encuentran en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otros tipos de movimientos en masa, de acuerdo con el escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), ante el Aviso Meteorológico Nº 129 del Senamhi, en el que se anuncia la ocurrencia de precipitaciones de ligera a moderada intensidad desde el lunes 6 hasta el martes 7 de abril.

Según dicho documento, Ayacucho es el departamento que presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 53, seguido de Áncash (45), Apurímac (32), Huancavelica (31), Cusco (17) y Puno (13).

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Le siguen Arequipa (12), Huánuco (8), Lima (7), Pasco (3), Junín (1), Moquegua (1) y Tacna (1). En tanto, 213 jurisdicciones de estas mismas regiones se encuentran en riesgo alto. Para conocer cuáles son los distritos involucrados, ingrese .

Ante esta situación, el Indeci exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura y alejada del cauce de ríos o quebradas, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

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