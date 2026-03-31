La puesta en marcha del tren Lima–Chosica podría concretarse en los próximos días. Así lo anunció el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien indicó que el sistema ferroviario ya está listo para iniciar operaciones, aunque su arranque depende exclusivamente de la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Durante la inauguración del puente Morón sobre el río Rímac, el burgomaestre precisó que ha mantenido coordinaciones previas con el titular del sector, Aldo Prieto Barrera, pero que aún no cuenta con la aprobación formal para iniciar el servicio.

“Está todo para comenzar esta semana. Necesitamos la autorización del ministro”, señaló.

Proyecto clave para aliviar el tráfico

El tren Lima–Chosica es una de las principales apuestas de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para reducir la congestión vehicular en la zona este de la capital, especialmente en corredores críticos como la Carretera Central.

El proyecto se sustenta en un convenio de cooperación firmado el 29 de diciembre de 2025 entre la MML y el MTC, que permitió avanzar en la futura operación del denominado ferrocarril Lima Este, el cual conectará el centro de la ciudad con el distrito de Lurigancho-Chosica.

El acuerdo establece que el servicio será administrado por el Estado, mientras que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao se encargará de definir las tarifas.

Implementación por etapas

El plan original del proyecto ha sido ajustado. A diferencia de la propuesta inicial —impulsada por el exalcalde Rafael López Aliaga— que contemplaba múltiples estaciones, ahora se optará por una implementación gradual.

En una primera fase, el servicio funcionaría con paradas limitadas, principalmente entre el Parque de la Muralla y Chosica, bajo un esquema expreso. Posteriormente, se prevé incorporar nuevas estaciones, como Huaycán, hasta alcanzar un total de 14 paraderos.

Asimismo, la comuna limeña evalúa transferir el uso o la propiedad del tren al MTC, con el respaldo de Proinversión, entidad que viene trabajando en los aspectos contractuales junto al concesionario Ferrocarril Andino, actual operador de la vía.

Debate sobre el control del transporte

En paralelo, Reggiardo planteó la necesidad de que la municipalidad recupere competencias sobre el transporte urbano, actualmente en manos de la ATU.

El alcalde sostuvo que funciones como la gestión de semáforos, cámaras y tránsito deberían centralizarse nuevamente en la comuna limeña para mejorar la eficiencia del sistema.

“Creo que sería importante que sea Lima la que administre el transporte urbano”, afirmó.

Con el sistema listo y a la espera de la autorización del Ejecutivo, el inicio de operaciones del tren Lima–Chosica se perfila como una de las medidas más inmediatas para enfrentar el problema del transporte en la capital.