Ante la disposición de restricción del tránsito vehicular en el Centro de Lima dispuesta por la Municipalidad de Lima, del 19 al 22 de junio del 2026, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores a priorizar el teletrabajo, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los trabajadores.

Asimismo, pidió otorgar una tolerancia tanto para el ingreso y salida de la jornada laboral a favor de los trabajadores que se vean afectados por la falta de transporte público.

También pide “adoptar medidas flexibles que permitan compensar las demoras derivadas por el contratiempo en el traslado de los trabajadores que acuden a sus centros de trabajo, acorde a sus particulares circunstancias, debiendo permitir a los trabajadores el ingreso para el desarrollo de sus labores”.

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“El tiempo de demora en la hora de ingreso y el adelanto de la salida estará sujeto a compensación posterior, de acuerdo a lo que acuerden las partes. Ante la falta de acuerdo, esta será determinada por el empleador”, se lee en el comunicado.

Para el MTPE, bajo ningún motivo dicho tiempo podrá ser considerado como tardanza injustificada, ni será materia de sanciones disciplinarias.

📢 COMUNICADO pic.twitter.com/gicpUd5nLj — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) June 19, 2026

Sobre la restricción

La Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso una restricción vehicular temporal en el Centro de Lima, por orden del alcalde Renzo Reggiardo, según informó la comuna capitalina a través de un comunicado.

La medida regirá desde las 00:00 horas de este viernes 19 de junio hasta las 00:00 horas del lunes 22 de junio. La restricción abarcará en el perímetro comprendido por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de diciembre, Miguel Grau, los jirones Paruro, Amazonas y el contorno del río Rímac.

El municipio precisó que la medida busca preservar el orden público y resguardar la integridad del Centro Histórico. Para ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) estará a cargo de las acciones operativas y de control, incluyendo los cierres de accesos y el manejo del tránsito durante las movilizaciones, en coordinación con las distintas unidades operativas de la Municipalidad de Lima.