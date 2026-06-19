Teletrabajo. (Foto: Pexels)
Teletrabajo. (Foto: Pexels)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Ante la disposición de restricción del tránsito vehicular en el Centro de Lima dispuesta por la Municipalidad de Lima, del 19 al 22 de junio del 2026, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores a priorizar el teletrabajo, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los trabajadores.

También pide “adoptar medidas flexibles que permitan compensar las demoras derivadas por el contratiempo en el traslado de los trabajadores que acuden a sus centros de trabajo, acorde a sus particulares circunstancias, debiendo permitir a los trabajadores el ingreso para el desarrollo de sus labores”.

LEA TAMBIÉN: MML restringe tránsito vehicular en el Centro Histórico por movilizaciones convocadas

“El tiempo de demora en la hora de ingreso y el adelanto de la salida estará sujeto a compensación posterior, de acuerdo a lo que acuerden las partes. Ante la falta de acuerdo, esta será determinada por el empleador”, se lee en el comunicado.

Para el MTPE, bajo ningún motivo dicho tiempo podrá ser considerado como tardanza injustificada, ni será materia de sanciones disciplinarias.

Sobre la restricción

La Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso una restricción vehicular temporal en el Centro de Lima, por orden del alcalde Renzo Reggiardo, según informó la comuna capitalina a través de un comunicado.

La medida regirá desde las 00:00 horas de este viernes 19 de junio hasta las 00:00 horas del lunes 22 de junio.

El municipio precisó que la medida busca preservar el orden público y resguardar la integridad del Centro Histórico. Para ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) estará a cargo de las acciones operativas y de control, incluyendo los cierres de accesos y el manejo del tránsito durante las movilizaciones, en coordinación con las distintas unidades operativas de la Municipalidad de Lima.

TE PUEDE INTERESAR

Teletrabajo por crisis concluye y labores volverán a la normalidad desde el lunes
MTPE exhorta a empresas a priorizar el teletrabajo ante crisis por falta de gas
Gobierno anuncia teletrabajo y clases virtuales por falta de gas
Teletrabajo para padres no es automático: el desafío para las empresas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.