Ministro de trabajo, Oscar Fernandez | Foto: Mtpe
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que las medidas laborales aplicadas durante la última semana para enfrentar la reciente situación de emergencia concluirán este viernes.

En ese contexto, el titular del sector, Óscar Fernández, señaló que las actividades laborales deberán retomarse con normalidad desde el lunes, tanto en el sector público como en el privado.

Según indicó, esta medida permitió “paliar una semana complicada”, en referencia al contexto que motivó la adopción de esquemas laborales flexibles.

El funcionario precisó que esta etapa excepcional ya se encuentra en su fase final, por lo que las condiciones laborales volverán al esquema habitual previo a la crisis. En ese sentido, invitó a las empresas y trabajadores a retomar la dinámica regular de trabajo a partir del inicio de la próxima semana.

¿Tu empresa debe hacer teletrabajo por la crisis del gas? La respuesta del MTPE | Foto: Freepik
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Retorno a la presencialidad

De acuerdo con lo señalado por el ministro, el retorno a la normalidad implica que las empresas podrán reanudar sus operaciones bajo las modalidades de trabajo previamente establecidas, salvo que decidan mantener esquemas de teletrabajo u otras modalidades flexibles dentro de sus propias políticas internas o acuerdos con sus trabajadores.

En el caso del sector público, Fernández adelantó que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) emitirá un comunicado oficial para precisar las disposiciones que deberán seguir las entidades del Estado en relación con la organización del trabajo y el retorno a las labores habituales.

La decisión marca el cierre de las medidas adoptadas durante la semana para facilitar la continuidad de las actividades económicas y administrativas frente al contexto de emergencia. Con ello, las autoridades buscan restablecer el funcionamiento regular de las entidades públicas y privadas en todo el país a partir del lunes.

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