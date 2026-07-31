La Embajada de Estados Unidos en Perú informó que la administración del presidente Donald Trump impulsará una serie de iniciativas para fortalecer la cooperación bilateral con el Gobierno de Keiko Fujimori en ámbitos como seguridad, comercio e inversión, cooperación espacial y preparación ante desastres.

A través de una hoja informativa difundida por el Departamento de Estado, Washington señaló que la delegación presidencial que asistió a la ceremonia de investidura, encabezada por el vicesecretario de Estado Christopher Landau, refleja el compromiso de Estados Unidos con el Perú y la intención de profundizar una relación bilateral que este año cumple dos siglos de vínculos diplomáticos.

“La Administración Trump espera trabajar con la presidenta Fujimori para fortalecer la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos, el Perú y nuestro hemisferio” , indicó el documento.

Cooperación en seguridad

En materia de seguridad, Estados Unidos destacó el enfoque del nuevo Gobierno peruano para combatir a las organizaciones criminales transnacionales y anunció una serie de medidas para ampliar la cooperación bilateral.

Entre ellas figura el envío de un equipo del Departamento de Justicia para reforzar el intercambio de información en la lucha contra el Tren de Aragua, organización que el presidente Donald Trump designó como Organización Terrorista Extranjera.

Asimismo, informó que apoyará el fortalecimiento de la seguridad fronteriza mediante la ampliación de la recopilación de datos biométricos en prisiones y zonas de frontera, además de donar dos equipos de detección de rastros de explosivos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El Departamento de Comercio también reunirá en Lima, durante septiembre, a empresas estadounidenses para explorar oportunidades vinculadas al plan del Gobierno peruano de construir nueve nuevos establecimientos penitenciarios.

La hoja informativa añade que la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) continuará apoyando al Perú en la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado mediante nuevas unidades especializadas, capacitación y equipamiento para la Policía Nacional.

Comercio, inversión y tecnología

En el ámbito económico, Estados Unidos anunció que el embajador Bernie Navarro liderará este año la misión comercial “Perú está abierto para los negocios” en territorio estadounidense.

Además, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) enviará una misión empresarial al Perú para identificar oportunidades de inversión en sectores como energía, infraestructura y minerales críticos.

La hoja informativa fue difundida tras la participación de la delegación estadounidense en la toma de posesión de la presidenta Keiko Fujimori. Foto: Presidencia.

Como parte de la cooperación tecnológica, Washington organizará el próximo 8 de septiembre una Cumbre sobre Inteligencia Artificial en Lima y asignará un asesor en ciberseguridad para trabajar con el Gobierno peruano.

En minería, ambos países crearán un grupo de trabajo sobre minerales críticos para implementar el memorando de entendimiento suscrito en febrero. Asimismo, la DFC prevé una inversión de hasta US$ 5 millones destinada a impulsar una planta de reprocesamiento que fortalezca la capacidad de refinación de minerales en el país.

Respecto a infraestructura, Estados Unidos ratificó su apoyo a la expansión del Puerto del Callao mediante el trabajo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y señaló que buscará nuevas oportunidades de inversión para empresas estadounidenses.

Espacio y respuesta ante desastres

El Departamento de Estado también anunció que ampliará la cooperación espacial con el Perú en los ámbitos civil, comercial y de defensa.

Las iniciativas contemplan la creación de un consorcio espacial público-privado, el envío de un oficial de enlace peruano al Comando Espacial de Estados Unidos, apoyo para elaborar la estrategia espacial peruana a diez años, la donación de un telescopio de alta potencia antes de finalizar el 2026 y nuevas becas en disciplinas como ingeniería aeroespacial, astrofísica y ciberseguridad.

En preparación frente a desastres naturales, Washington informó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) desarrollará talleres virtuales sobre gestión del riesgo de desastres, mientras que el buque hospital USNS Comfort visitará el Perú a inicios del 2027.

Además, indicó que ya ha preposicionado mantas de emergencia y kits de higiene para facilitar una respuesta rápida ante emergencias, y que donará puentes móviles para afrontar posibles inundaciones y continuará modernizando centros regionales de comunicaciones de emergencia.