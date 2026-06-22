La Embajada de Estados Unidos en Perú abrió una nueva convocatoria laboral en Lima. El proceso fue difundido a través de sus canales oficiales e incluye la incorporación de talento local a su sede diplomática.

La convocatoria es para el puesto de trabajador de almacén (operario de almacén) en su Oficina de Servicios Generales, con un salario anual de S/ 32,938.

La vacante está abierta al público y forma parte de un proceso de contratación permanente, sujeto a periodo de prueba. El plazo para postular va del 17 de junio al 1 de julio de 2026.

Para ingresar a la plataforma ERA y revisar las vacantes disponibles, acceda AQUÍ.

Detalles del puesto

Puesto: Trabajador de almacén (Operario de almacén)

Salario: S/ 32,938 por año

Jornada: 40 horas semanales (tiempo completo)

Lugar de trabajo: Lima, Perú

Modalidad: Presencial (sin teletrabajo)

Tipo de contrato: Permanente (con periodo de prueba)

Área: Oficina de Servicios Generales

Funciones del puesto

El trabajador de almacén estará a cargo de la manipulación, traslado y almacenamiento de bienes consumibles y no consumibles dentro de la Oficina de Servicios Generales. El puesto también implica la gestión de inventarios y el uso de equipos mecánicos como montacargas para el movimiento de carga pesada.

Requisitos principales

Para postular, los candidatos deben cumplir con condiciones básicas vinculadas a experiencia, formación y permisos de trabajo:

Educación primaria completa

Mínimo 2 años de experiencia en trabajos manuales o de almacén

Licencia de conducir con al menos 5 años de antigüedad

Inglés básico y español de nivel limitado (evaluables)

Aprobación de investigación de antecedentes de seguridad

La embajada precisó que el seleccionado deberá estar en condiciones de iniciar labores en un plazo aproximado de cuatro semanas tras la autorización correspondiente.

Postulación

Los interesados deben completar su solicitud en línea, incluyendo información detallada sobre experiencia laboral, educación e idiomas. La oficina de Recursos Humanos puede requerir evaluaciones adicionales, como pruebas de habilidades o de idiomas.

Para obtener una copia de la descripción completa del puesto, comuníquese con la Oficina de Recursos Humanos a través de LimaRecruitment@state.gov.

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Contamos con esta vacante disponible:

✔️ Operario de almacén

Conoce los requisitos y postula aquí: https://t.co/v37Ob4CCA2 pic.twitter.com/03abYk8hbN — Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) June 22, 2026

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¿Cómo postular?

Para postular a las vacantes, deben ingresar a la plataforma oficial ERA (electronic recruitment application). El siguiente paso será crear una cuenta con correo electrónico activo y cargar su CV actualizado junto con los documentos que solicitan. A continuación el paso a paso: