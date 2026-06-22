La Embajada de Estados Unidos en Perú abrió una nueva convocatoria laboral en Lima. El proceso fue difundido a través de sus canales oficiales e incluye la incorporación de talento local a su sede diplomática.
La convocatoria es para el puesto de trabajador de almacén (operario de almacén) en su Oficina de Servicios Generales, con un salario anual de S/ 32,938.
La vacante está abierta al público y forma parte de un proceso de contratación permanente, sujeto a periodo de prueba. El plazo para postular va del 17 de junio al 1 de julio de 2026.
Para ingresar a la plataforma ERA y revisar las vacantes disponibles, acceda AQUÍ.
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Detalles del puesto
- Puesto: Trabajador de almacén (Operario de almacén)
- Salario: S/ 32,938 por año
- Jornada: 40 horas semanales (tiempo completo)
- Lugar de trabajo: Lima, Perú
- Modalidad: Presencial (sin teletrabajo)
- Tipo de contrato: Permanente (con periodo de prueba)
- Área: Oficina de Servicios Generales
Funciones del puesto
El trabajador de almacén estará a cargo de la manipulación, traslado y almacenamiento de bienes consumibles y no consumibles dentro de la Oficina de Servicios Generales. El puesto también implica la gestión de inventarios y el uso de equipos mecánicos como montacargas para el movimiento de carga pesada.
Requisitos principales
Para postular, los candidatos deben cumplir con condiciones básicas vinculadas a experiencia, formación y permisos de trabajo:
- Educación primaria completa
- Mínimo 2 años de experiencia en trabajos manuales o de almacén
- Licencia de conducir con al menos 5 años de antigüedad
- Inglés básico y español de nivel limitado (evaluables)
- Aprobación de investigación de antecedentes de seguridad
La embajada precisó que el seleccionado deberá estar en condiciones de iniciar labores en un plazo aproximado de cuatro semanas tras la autorización correspondiente.
Postulación
Los interesados deben completar su solicitud en línea, incluyendo información detallada sobre experiencia laboral, educación e idiomas. La oficina de Recursos Humanos puede requerir evaluaciones adicionales, como pruebas de habilidades o de idiomas.
Para obtener una copia de la descripción completa del puesto, comuníquese con la Oficina de Recursos Humanos a través de LimaRecruitment@state.gov.
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¿Cómo postular?
Para postular a las vacantes, deben ingresar a la plataforma oficial ERA (electronic recruitment application). El siguiente paso será crear una cuenta con correo electrónico activo y cargar su CV actualizado junto con los documentos que solicitan. A continuación el paso a paso:
- Encontrar el sitio EA en el sitio web de la Embajada de EE.UU. en Perú. Al hacer click encontrará las vacantes disponibles.
- Antes de presentar alguna solicitud de empleo, deberá crear una cuenta en ERA. Para hacerlo haga clic en el enlace de inicio de sesión en la esquina superior derecha.
- Aparecerá una ventana emergente y ahora puede hacer clic en el botón Crear cuenta a la derecha.
- Una vez que haya hecho clic en el botón Crear cuenta, verá un formulario que debe completar con su información personal. Haga clic en el botón Siguiente una vez que haya terminado.
- Ahora que ya tiene una cuenta, podrá iniciar sesión en el sistema utilizando la misma ventana que antes.
- Luego hacer clic en “Aplicar a esta vacante” para comenzar la aplicación.
- Ahora podrá hacer clic en cualquier vacante que le interese y luego hacer clic en “Aplicar a esta vacante” para comenzar su aplicación.
- Verá en la parte superior una ruta de progresión que servirá como una guía de dónde se encuentra en el proceso de solicitud.
- Responda a todas las preguntas del formulario web de la manera más completa y precisa posible.
- Recuerde cargar en la sección de documentos de su solicitud, su último certificado oficial de educación, entre otros.
- Revise su aplicación antes de hacer clic en enviar para asegurarse de que esté completa y correcta. Las aplicaciones incompletas no será consideradas.
- Podrá rastrear el estado de sus aplicaciones a través de su cuenta de ERA.