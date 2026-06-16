Empleo en Lima Metropolitana registra su mayor crecimiento desde el 2010. Foto: Andina
Empleo en Lima Metropolitana registra su mayor crecimiento desde el 2010. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

lo que refleja una fuerte mejora del mercado laboral en la capital, según el Instituto Peruano de Economía (IPE).

Según el gremio,

El avance se debió principalmente por el empleo adecuado, comprendido por personas que trabajan al menos 35 horas y que perciben ingresos superiores a una canasta mínima de alrededor de S/ 1,300, que aumentó 9.6%, su mayor crecimiento en lo que va del año.

LEA TAMBIÉN: Precios crecerían más de 4%, fuera de la meta del Perú, ¿cuándo se “normalizaría”?

Por otro lado,

Asimismo,

LEA TAMBIÉN: El golpe a la clase media de Perú: las miles de personas que salieron desde 2019

En el ámbito de sectores económicos, el empleo en Lima fue impulsado por comercio y servicios. El sector comercio creció 7.7% y sumó 92,000 empleos, mientras que servicios aumentó en 6.1% e incorporó 192,000 trabajadores.

El IPE indicó que la economía peruana creció 3.7% en abril de 2026 frente a abril del año pasado, superando el 3.2% de marzo, impulsada por un mayor dinamismo de los sectores no primarios.

LEA TAMBIÉN: Perú alcanza récord de venta de vehículos nuevos, pero ¿por qué envejece parque automotor?

, sobre todo de gobiernos subnacionales.

Sin embargo, el PBI primario cayó 1.6% y acumuló tres meses consecutivos en terreno negativo. La principal caída se registró en el sector de hidrocarburos, cuya producción retrocedió 24.8%, afectada por problemas operativos.

LEA TAMBIÉN: Advierten estancamiento de proyectos auríferos ante avance de minería ilegal en zonas protegidas

El IPE precisó que la producción de gas natural disminuyó 28.9% y la de líquidos de gas natural 14.5%, debido al mantenimiento temporal programado de la planta Melchorita, que impactó las operaciones de Pluspetrol.

El avance se debió principalmente por el empleo adecuado, comprendido por personas que trabajan al menos 35 horas y perciben ingresos superiores a una canasta mínima de alrededor de S/ 1,300. (Foto: Andina)
El avance se debió principalmente por el empleo adecuado, comprendido por personas que trabajan al menos 35 horas y perciben ingresos superiores a una canasta mínima de alrededor de S/ 1,300. (Foto: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

Agroexportaciones peruanas suman US$3,744 millones entre enero y abril de 2026: Los destinos
MTC busca ampliar la pista de aterrizaje del aeropuerto de Andahuaylas
Ingreso promedio en Lima aumentó en 7.5% entre marzo y mayo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.