El empleo en Lima Metropolitana creció 6.7% entre marzo y mayo de 2026, la tasa más alta desde el año 2010, sin contar la recuperación pospandemia, lo que refleja una fuerte mejora del mercado laboral en la capital, según el Instituto Peruano de Economía (IPE).

Según el gremio, este aumento equivale a más de 368,000 nuevos puestos de trabajo respecto al mismo periodo del año pasado, según datos de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN).

El avance se debió principalmente por el empleo adecuado, comprendido por personas que trabajan al menos 35 horas y que perciben ingresos superiores a una canasta mínima de alrededor de S/ 1,300, que aumentó 9.6%, su mayor crecimiento en lo que va del año.

Por otro lado, el subempleo, considerado de una forma de empleo de menor calidad, solo aumentó 1.5%, desacelerándose frente al 3.0% registrado el mes anterior.

Asimismo, el empleo juvenil, que comprende a la población de entre 14 a 24 años, creció 4.4% y acumuló cinco registros consecutivos de alzas, aunque aún hay 140,000 jóvenes menos trabajando que antes de la pandemia según información del IPE.

En el ámbito de sectores económicos, el empleo en Lima fue impulsado por comercio y servicios. El sector comercio creció 7.7% y sumó 92,000 empleos, mientras que servicios aumentó en 6.1% e incorporó 192,000 trabajadores.

El IPE indicó que la economía peruana creció 3.7% en abril de 2026 frente a abril del año pasado, superando el 3.2% de marzo, impulsada por un mayor dinamismo de los sectores no primarios.

El PBI no primario creció 5.2%, liderado por la construcción, que aumentó 12.9% gracias a la ejecución de más obras privadas y públicas, sobre todo de gobiernos subnacionales.

Sin embargo, el PBI primario cayó 1.6% y acumuló tres meses consecutivos en terreno negativo. La principal caída se registró en el sector de hidrocarburos, cuya producción retrocedió 24.8%, afectada por problemas operativos.

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El IPE precisó que la producción de gas natural disminuyó 28.9% y la de líquidos de gas natural 14.5%, debido al mantenimiento temporal programado de la planta Melchorita, que impactó las operaciones de Pluspetrol.