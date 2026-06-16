Aunque el empleo adecuado crece a mayor ritmo en Lima Metropolitana, el subempleo sigue afectando a uno de cada cuatro trabajadores, según datos del INEI. (Fuente: Andina)
Aunque el empleo adecuado crece a mayor ritmo en Lima Metropolitana, el subempleo sigue afectando a uno de cada cuatro trabajadores, según datos del INEI. (Fuente: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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El empleo en Lima Metropolitana creció a su mayor nivel desde mediados del 2022, impulsado por el avance del empleo adecuado, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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