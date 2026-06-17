Los trabajadores vinculados a la agroindustria muestran menores niveles de pobreza multidimensional que el promedio nacional y rural, de acuerdo con un estudio del BID Invest y la empresa agroexportadora Danper.

Según el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) evaluado, solo el 28% de trabajadores de Danper tiene carencias en dimensiones como educación, salud, vivienda y acceso a servicios básicos. Mientras que, a nivel nacional, un 42% de trabajadores se ve afectado.

Solo en el caso de los agricultores vinculados a la empresa, la pobreza multidimensional llega al 25%, frente a un 77% observado en zonas rurales.

“Los resultados demuestran que el impacto social no compite con la rentabilidad, sino al contrario, se complementan. El impacto social hace posible que la rentabilidad se preserve en el tiempo y contribuye con la viabilidad de nuestra población, contribuye con la viabilidad de nuestras organizaciones, de nuestra empresa y de nuestro país”, comentó Rosario Bazán, presidenta de Danper.

A su vez, Alessandro Maffioli, director jefe de la División de Impacto en el Desarrollo de BID Invest, señaló que el interés del estudio no se limita a describir una situación social, sino también puede servir para “direccionar las decisiones de inversiones, saber cómo actuar y cómo manejar actividades”.

Educación y oportunidades laborales

De acuerdo con los resultados expuestos en un evento en la Universidad del Pacífico (UP), culminar la educación secundaria es uno de los factores con mayor impacto en la reducción de la pobreza.

El análisis indicó que los trabajadores que completaron sus estudios secundarios redujeron en 48% la probabilidad de que un hogar permanezca en situación de pobreza.

Además, el 98% de los trabajadores que culminaron la secundaria mediante programas impulsados por la empresa registran mayores ingresos que quienes no completaron ese nivel educativo. En tanto, el 85% ocupa puestos técnicos calificados.