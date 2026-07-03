El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro reconoció que su personal jurisdiccional no hizo un control riguroso al admitir la lista municipal de Renovación Popular para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

A través de una razón de secretaría, la entidad electoral precisó que Leo Miguel De Paz Lancho y Aldo Antonio Bravo Quispe fueron inscritos como candidatos a regidores de Lima pese a que ya tenían credenciales como diputados electos para el periodo 2026-2031.

Según el documento, la admisión de la lista se produjo el 30 de junio, mediante una resolución del pleno, aunque los resultados de diputados y senadores se habían proclamado el 19 de junio, casi dos semanas antes.

El informe, firmado por la secretaria jurisdiccional Génesis Andreina Chivilchez Guerrero, detalló que la Resolución 04301-2026-JEE-LICN/JNE aceptó la inscripción de la lista municipal omitiendo que dos de sus miembros ya tenían cargos públicos asignados por proclamación oficial.

El documento precisó que el personal encargado de revisar los expedientes no detectó la duplicidad de cargos en De Paz y Bravo, lo que permitió que su postulación al concejo provincial avanzara sin las observaciones exigidas por la ley electoral para incompatibilidades con cargos legislativos ya obtenidos.

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“El personal jurisdiccional no realizó un filtro adecuado de dichos candidatos al momento de evaluar el expediente de inscripción de lista”, se lee en el informe.

Cabe precisar que Bravo formalizó ante el JNE su renuncia a la candidatura de regidor de Lima, después de que se declarara improcedente la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor de la capital.

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Mediante su cuenta en la red social X, expresó su rechazo a que su propia inscripción fuera admitida mientras la de López Aliaga fue rechazada por el mismo organismo electoral.

“Este trato desigual, no es más que una arbitrariedad por la cual expreso mi profundo rechazo. La justicia electoral está llamada a garantizar –y no a vulnerar ni restringir- el derecho de participación política que tenemos los peruanos sin distinción”, se lee en el post.