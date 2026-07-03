JEE admite error en admitir lista de Renovación Popular con candidatos ya electos diputados. (Foto: Andina)
JEE admite error en admitir lista de Renovación Popular con candidatos ya electos diputados. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

A través de una razón de secretaría,

Según el documento,

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El informe, firmado por la secretaria jurisdiccional Génesis Andreina Chivilchez Guerrero, detalló que la Resolución 04301-2026-JEE-LICN/JNE aceptó la inscripción de la lista municipal omitiendo que dos de sus miembros ya tenían cargos públicos asignados por proclamación oficial.

lo que permitió que su postulación al concejo provincial avanzara sin las observaciones exigidas por la ley electoral para incompatibilidades con cargos legislativos ya obtenidos.

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“El personal jurisdiccional no realizó un filtro adecuado de dichos candidatos al momento de evaluar el expediente de inscripción de lista”, se lee en el informe.

Cabe precisar que Bravo formalizó ante el JNE su renuncia a la candidatura de regidor de Lima, después de que se declarara improcedente la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor de la capital.

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Mediante su cuenta en la red social X, expresó su rechazo a que su propia inscripción fuera admitida mientras la de López Aliaga fue rechazada por el mismo organismo electoral.

“Este trato desigual, no es más que una arbitrariedad por la cual expreso mi profundo rechazo. La justicia electoral está llamada a garantizar –y no a vulnerar ni restringir- el derecho de participación política que tenemos los peruanos sin distinción”, se lee en el post.

El JEE de Lima Centro precisó que el personal encargado de revisar los expedientes no detectó la duplicidad de cargos. (Foto: GEC) FOTOS: JESUS SAUCEDO / GEC
El JEE de Lima Centro precisó que el personal encargado de revisar los expedientes no detectó la duplicidad de cargos. (Foto: GEC) FOTOS: JESUS SAUCEDO / GEC

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