Los excandidatos presidenciales de Renovación Popular, Rafael López Aliaga y País para Todos, Carlos Álvarez, juntos en la jornada electoral del 7 de junio. Foto: Grupo El Comercio
Los excandidatos presidenciales de Renovación Popular, Rafael López Aliaga y País para Todos, Carlos Álvarez, juntos en la jornada electoral del 7 de junio. Foto: Grupo El Comercio
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Redacción Gestión
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De cara a las elecciones municipales de este año, Renovación Popular anunció la incorporación de Carlos Álvarez como parte del para la candidatura de Luis Rubio.

En una ceremonia encabezada por Rafael López Aliaga, el excandidato presidencial y cómico fue presentado como integrante del grupo para “combatir contra el terrorismo urbano”.

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En palabras de , es clave poner freno al crimen organizado “para no llegar a ser como Ecuador”.

Carlos Álvarez se suma al equipo municipal de Renovación Popular, que tiene a Luis Rubio como candidato a la alcaldía y López Aliaga como teniente alcalde. Foto: captura Canal N
Carlos Álvarez se suma al equipo municipal de Renovación Popular, que tiene a Luis Rubio como candidato a la alcaldía y López Aliaga como teniente alcalde. Foto: captura Canal N

Vale acotar que Carlos Álvarez fue visto con Rafael López Aliaga en la jornada electoral del 7 de junio, y dentro de sus propuestas, coincidió con el líder de Renovación Popular sobre la mano dura contra la delincuencia y abandono de frentes internacionales como la Corte IDH.

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Finalmente,

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