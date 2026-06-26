De cara a las elecciones municipales de este año, Renovación Popular anunció la incorporación de Carlos Álvarez como parte del equipo de seguridad ciudadana para la candidatura de Luis Rubio.

En una ceremonia encabezada por Rafael López Aliaga, el excandidato presidencial y cómico fue presentado como integrante del grupo para “combatir contra el terrorismo urbano”.

En palabras de López Aliaga —quien aseguró que no asumirá el cargo de senador y postulará como teniente alcalde en la plancha de Rubio—, es clave poner freno al crimen organizado “para no llegar a ser como Ecuador”.

Carlos Álvarez se suma al equipo municipal de Renovación Popular, que tiene a Luis Rubio como candidato a la alcaldía y López Aliaga como teniente alcalde. Foto: captura Canal N

Vale acotar que Carlos Álvarez fue visto con Rafael López Aliaga en la jornada electoral del 7 de junio, y dentro de sus propuestas, coincidió con el líder de Renovación Popular sobre la mano dura contra la delincuencia y abandono de frentes internacionales como la Corte IDH.

Finalmente, López Aliaga instó a la candidata Keiko Fujimori a no tener un gobierno “lleno de gente que no trabaja y cobra”.