'Serenazgos sin fronteras' se llama el acuerdo entre Lima y Callao. Foto: MML
'Serenazgos sin fronteras' se llama el acuerdo entre Lima y Callao. Foto: MML
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este viernes, acordaron que los agentes de serenazgo operen entre ambas jurisdicciones sin restricciones.

‘Serenazgos sin fronteras’ lleva por nombre el acuerdo entre ambos municipios, y en palabras del alcalde chalaco César Pérez, “no debe haber límites para luchar contra la inseguridad ciudadana”.

LEA TAMBIÉN: CCL: “Hasta ahora no hay respuesta concreta en los planes de gobierno contra la extorsión”

Aclaró que , a fin de monitorear y favorecer las labores de persecución.

Acuerdo entre municipalidades provinciales permitirá intensificar la lucha contra la delincuencia. Foto: GEC
Acuerdo entre municipalidades provinciales permitirá intensificar la lucha contra la delincuencia. Foto: GEC

A su turno, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sostuvo que “cada territorio ha hecho lo que ha podido” con sus centrales de videovigilancia, pero con las fronteras trazadas, “se dejaba de trabajar de manera conjunta”.

LEA TAMBIÉN: Velarde: “Prefiero tener medio punto menos de crecimiento, pero que a la gente no la maten”

“Queremos un trabajo unificado”, mencionó a la prensa Reggiardo. De esa manera, los serenazgos y las unidades operativas, como motorizados y patrulleros, podrán pasar de un lugar a otro ante situaciones de emergencia, lo que eleva la capacidad de respuesta y la eficiencia operativa.

En esa línea, Reggiardo reiteró que se da un paso firme contra la criminalidad porque se promoverá una “seguridad integrada” con el Callao, considerando que comparten una “sola realidad social y económica”.

“No se puede seguir enfrentando la delincuencia como si fuéramos terrenos separados”, acotó,

TE PUEDE INTERESAR

Inseguridad ciudadana: ¿cómo ven los inversionistas la situación del Perú?
Ministro de Justicia: “No se liberarán internos que generen situaciones de inseguridad”
Inseguridad pasa factura a canal tradicional: peruanos dispuestos a sacrificar estos negocios
Una crisis que revela nuestra inseguridad energética

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.