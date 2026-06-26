Este viernes, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad del Callao acordaron que los agentes de serenazgo operen entre ambas jurisdicciones sin restricciones.

‘Serenazgos sin fronteras’ lleva por nombre el acuerdo entre ambos municipios, y en palabras del alcalde chalaco César Pérez, “no debe haber límites para luchar contra la inseguridad ciudadana”.

Aclaró que se utilizarán las 740 cámaras de videovigilancia del Callao con las 1,000 que tiene Lima, a fin de monitorear y favorecer las labores de persecución.

Acuerdo entre municipalidades provinciales permitirá intensificar la lucha contra la delincuencia. Foto: GEC

A su turno, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sostuvo que “cada territorio ha hecho lo que ha podido” con sus centrales de videovigilancia, pero con las fronteras trazadas, “se dejaba de trabajar de manera conjunta”.

“Queremos un trabajo unificado”, mencionó a la prensa Reggiardo. De esa manera, los serenazgos y las unidades operativas, como motorizados y patrulleros, podrán pasar de un lugar a otro ante situaciones de emergencia, lo que eleva la capacidad de respuesta y la eficiencia operativa.

En esa línea, Reggiardo reiteró que se da un paso firme contra la criminalidad porque se promoverá una “seguridad integrada” con el Callao, considerando que comparten una “sola realidad social y económica”.

“No se puede seguir enfrentando la delincuencia como si fuéramos terrenos separados”, acotó,