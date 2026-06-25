Estado de emergencia. Para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se requerirá el permiso correspondiente. (Foto: El Peruano)
Estado de emergencia. Para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se requerirá el permiso correspondiente. (Foto: El Peruano)
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Redacción Gestión
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El Gobierno prorrogó por 60 días, a partir del 28 de junio, el estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

La medida fue dispuesta a través del , publicado en el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano.

Durante la prórroga, sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito.

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Prorrogan Estado de Emergencia en la capital y el Callao por 60 días más. (Foto: Andina)
Prorrogan Estado de Emergencia en la capital y el Callao por 60 días más. (Foto: Andina)

Asimismo, continuará la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se requerirá el permiso correspondiente. Las actividades que no sean de carácter masivo podrán realizarse sin ese permiso.

El decreto supremo lleva la rúbrica del presidente José María Balcázar, del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, y de los ministros de Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, y Transportes y Comunicaciones.

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