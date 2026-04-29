Estado de Emergencia. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El Gobierno prorrogó por 60 días, a partir de hoy, el estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

Durante este periodo, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, y

Además, habrá restricción o suspensión del ejercicio de los derechos relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

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Dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de Emergencia, el Comando de Coordinación Operativa Unificada, informará al Ministerio del Interior sobre los resultados obtenidos durante el estado de emergencia y a su culminación.

El informe final será elevado a la Presidencia de la República, al Congreso de la República y al Poder Judicial con las recomendaciones correspondientes.

La prórroga del estado de emergencia fue establecida mediante el Decreto Supremo Nº 062-2026-PCM, firmado por el presidente José María Balcázar, el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, y los ministros de Defensa, de Economía y Finanzas, del Interior, de Justicia y Derechos Humanos, y de Transportes y Comunicaciones.

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