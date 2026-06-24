La inversión es pieza clave para el desarrollo del Perú. En esta línea, necesita condiciones favorables para tomar una mayor velocidad.

En este contexto, Gestión, de la mano con SURA Investments, reunió en su espacio “Diálogos” a destacados líderes y especialistas como Mercedes Araoz, exministra de Economía y Finanzas y profesora e investigadora de la UP; Iván Zárate, gerente general de Fondos SURA, una empresa de SURA Investments; Gonzalo Ruiz, economista asociado senior de Macroconsult y profesor de la PUCP; y Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

El tema central del encuentro fue: “Inversiones y Elecciones: confianza, estabilidad y crecimiento en el nuevo ciclo peruano”.

El foco de la conversación fue desde la inversión directa en infraestructura y ampliación de negocios, hasta la inversión financiera enfocada en la gestión patrimonial y la diversificación de portafolios. Para Araoz, Zárate, Ruiz y Zapata coinciden: la seguridad jurídica es un pilar fundamental para dar confianza al mercado. Sin embargo, hay otro punto que no puede pasarse por alto.

La inseguridad ciudadana y más

Existe un factor transversal que amenaza con frenar el desarrollo: la inseguridad ciudadana. Los cuatro participantes la señalaron como uno de los desafíos más críticos y urgentes que heredará el próximo Gobierno.

Sin embargo, advirtieron que este problema convive con otras tareas pendientes, como la calidad de los cuadros que se nombren en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el ordenamiento del sector público, y la urgencia de ejecutar reformas que promuevan la inversión frente a los riesgos internos y externos.

Para Mercedes Araoz, el avance de la criminalidad tiene un impacto directo en sectores estratégicos: “Hay un gran signo de interrogación sobre qué se hará con las economías ilegales. Sabemos que hay un proceso electoral regional y municipal en camino, pero hay que resolver, por ejemplo, el problema del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) de inmediato. Esto puede contaminar la atracción de inversiones en la minería, que es nuestro sector más fuerte, aunque la criminalidad ya se está expandiendo a otras industrias”.

Además, si solo nos enfocamos en los inversionistas, Iván Zárate reconoció que si bien el capital más grande, aunque no es inmune, ha sido el menos afectado. En cambio, el inversionista de a pie, las pequeñas y microempresas, lo viven a diario.

“ Si bien la inseguridad, en términos estructurales, no es un factor de riesgo que el mercado reconoce, en la medida en que esto no se gestione puede incubar un factor de riesgo mucho más alto", alertó .

El representante de Fondos SURA comentó también que, si no se ataca de manera efectiva la inseguridad ciudadana, incrementaría aún más los costos (por ejemplo, por el pago de ‘cupos’) y empujaría a un grupo a la informalidad.

“Es más, vemos entidades grandes [como las financieras] que tienen que incorporar este tipo de costos en sus evaluaciones [crediticias], eso hace que los costos de financiamiento se afecten”, advirtió.

A su consideración, el inversionista más sofisticado debería esperar medidas efectivas en estos primeros 100 días: “No solo mensajes, sino acciones puntuales. No solucionan el tema de raíz, pero te plantean una solución”.

Iván Zárate, de Fondos SURA, y Mercedez Araoz, profesora e investigadora de la UP. Foto: Hugo Perez, GEC.

Ante este panorama, los panelistas consideraron indispensable “ordenar la casa”, destacando que el diálogo continuo entre el sector público y el privado debe ser el pilar de la reactivación. Araoz recordó el impacto positivo de iniciativas como las delegaciones de inPerú, que en el pasado lograron unificar esfuerzos para vender las fortalezas del país en el exterior.

Gonzalo Ruiz de Macroconsult enfatizó que, a pesar de los problemas internos, el próximo Gobierno asumirá en medio de una coyuntura internacional favorable, lo que representa una oportunidad histórica. “Se pueden hacer reformas profundas y repensar el diseño del Estado para promover inversiones”, afirmó el economista.

Como broche de oro, tanto Ruiz como Araoz coincidieron en que el norte del país debe seguir siendo el ambicioso proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Lograrlo no solo elevaría los estándares de gobernanza del Perú, sino que consolidaría de manera definitiva la confianza de los inversionistas globales en el largo plazo.