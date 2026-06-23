El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó las mejoras operativas en el Terminal Portuario de Matarani mediante una iniciativa que contempla una inversión estimada de más de US$ 1 millón.

La medida fue aprobada mediante la Resolución Directoral 00067-2026-SENACE-PE/DEIN, emitida el 17 de junio de 2026, la cual aprueba el “Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la Inclusión de nuevas operaciones en el Sistema de Minerales C”, presentado por Terminal Internacional del Sur S.A.

Según la entidad, esta aprobación permitirá implementar mejoras en el sistema de almacenamiento de minerales C del mencionado puerto ubicado en la provincia de Islay, región Arequipa.

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Las modificaciones incorporarán un secador infrarrojo y la inclusión de nuevas cargas, sin generar un incremento en la capacidad previamente aprobada para el terminal. Asimismo, Senace precisó que el proyecto cuenta con la opinión técnica favorable vinculante de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Finalmente, el organismo explicó que el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) es un instrumento de gestión ambiental requerido para ejecutar modificaciones o ampliaciones que generen impactos no significativos sobre el ambiente o que impliquen mejoras tecnológicas en proyectos de inversión.