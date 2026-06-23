Terminal de Matarani aprueba mejoras operativas por más de US$ 1 millón.(Foto: gob.pe)
Terminal de Matarani aprueba mejoras operativas por más de US$ 1 millón.(Foto: gob.pe)
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Redacción Gestión
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mediante una iniciativa que contempla una inversión estimada de más de US$ 1 millón.

La medida fue aprobada mediante la Resolución Directoral 00067-2026-SENACE-PE/DEIN, emitida el 17 de junio de 2026, la cual aprueba el “Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la Inclusión de nuevas operaciones en el Sistema de Minerales C”, presentado por Terminal Internacional del Sur S.A.

Según la entidad,

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Las modificaciones incorporarán un secador infrarrojo y la inclusión de nuevas cargas, sin generar un incremento en la capacidad previamente aprobada para el terminal.

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Finalmente, el organismo explicó que el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) es un instrumento de gestión ambiental requerido para ejecutar modificaciones o ampliaciones que generen impactos no significativos sobre el ambiente o que impliquen mejoras tecnológicas en proyectos de inversión.

La medida permitirá implementar mejoras en el sistema de almacenamiento de minerales C del terminal portuario ubicado en Arequipa. (Foto: gob.pe)
La medida permitirá implementar mejoras en el sistema de almacenamiento de minerales C del terminal portuario ubicado en Arequipa. (Foto: gob.pe)

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