El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) realiza una supervisión permanente sobre el proyecto de modernización del ferrocarril Huancayo-Huancavelica, también conocido como el Tren Macho, una de las concesiones ferroviarias más importantes del Perú.

El proyecto fue concesionado a la empresa Concesionaria Ferroviaria del Perú (Cofeperú) bajo la modalidad de Asociación Público-Privada cofinanciada. El contrato, suscrito el 28 de mayo de 2025, establece un plazo de concesión de 30 años, con vigencia hasta mayo de 2055, y un compromiso de inversión de US$ 339.8 millones, sin IGV.

Supervisión activa en campo y en diseño

Según lo reportado por la concesionaria, el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) de Obras Civiles registró un avance del 67% a mayo de 2026. En el marco de su función supervisora, el Ositrán ya completó dos hitos clave en este proceso: la contratación de la supervisión especializada el 22 de mayo de 2026 y la emisión de su opinión técnica respecto al EDI del material rodante el 24 de mayo del mismo año.

En paralelo, el organismo realiza inspecciones de campo en sectores críticos de la ruta. Las visitas más recientes abarcaron zonas como Aguas Calientes, Cuenca, el Puente Chinche y las estaciones Manuel Tellería y Huancavelica, lo que permitió verificar el estado actual de la vía y contrastar el diseño conceptual de las futuras estructuras, como el Puente Chanchas y la sala de exhibición de la Estación Huancavelica, con los estándares técnicos exigidos por el contrato.

De acuerdo con el cronograma actualizado, se estima que la aprobación de los EDI se concrete el 30 de diciembre de 2026 , el cierre financiero en abril de 2027 y el inicio de las obras físicas en mayo de 2027.

Ferrocarril Huancayo – Huancavelica, conocido como el “Tren Macho”.

Otros alcances

La modernización del ferrocarril Huancayo-Huancavelica abarca 128,2 kilómetros divididos en dos tramos, con 7 estaciones, 20 paraderos, 15 puentes y 38 túneles. En cuanto al material rodante, el concesionario tiene el compromiso de proveer 2 locomotoras nuevas diésel-eléctricas, 3 coches nuevos, 5 bodegas y 4 automotores DMU de 4 coches cada uno.

Con esta renovación, se proyecta superar el millón cincuenta mil pasajeros anuales, garantizando un servicio más seguro y eficiente para los usuarios de las regiones de Junín y Huancavelica.

Esta información fue presentada en el marco de la Sesión Ordinaria N.° 38 del Consejo de Usuarios Ferroviarios de alcance nacional, periodo 2024-2026.