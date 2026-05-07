Aunque es declarativo, en su momento el Ejecutivo hizo llegar al Congreso sus dudas respecto a esta iniciativa legislativa. Preocupaciones que la Comisión de Transportes decidió no acoger. Foto: Gob.pe.
Aunque es declarativo, en su momento el Ejecutivo hizo llegar al Congreso sus dudas respecto a esta iniciativa legislativa. Preocupaciones que la Comisión de Transportes decidió no acoger. Foto: Gob.pe.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Con 84 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones, el Congreso de la República del Perú decidió aprobar por insistencia la segunda y definitiva votación de un proyecto de ley que promueve el estudio y fortalecimiento del desarrollo ferroviario para facilitar la ejecución de esta clase de proyectos en territorio nacional.

En concreto es un texto para declarar de necesidad pública e interés nacional una lista de proyectos ferroviarios “para la construcción, ejecución, mejoramiento, ampliación o modernización de la infraestructura ferroviaria en el país (...)”. En total, son 15 los proyectos contemplados.

LEA TAMBIÉN: Líneas 3 y 4 del Metro de Lima serán APP: los otros trenes que les seguirían “a todo vapor”

La lista ferroviaria del Congreso

El Tren Bioceánico persigue un objetivo ambicioso: conectar los Oceános Pacífico y Atlántico. (Foto: Andina).
El Tren Bioceánico persigue un objetivo ambicioso: conectar los Oceános Pacífico y Atlántico. (Foto: Andina).

En total, los parlamentarios han considerado 15 proyectos:

  1. Ferrocarril en el tramo Trujillo-Chiclayo-Piura, incluyendo las rutas de: Paita – Eten - Salaverry en los departamentos de Piura, Lambayeque y La Libertad.
  2. Tren logístico minero y de pasajeros en el tramo Cajamarca – Chiclayo - Puerto Eten.
  4. Ferrocarril Puerto San Juan de Marcona-Andahuaylas, conectando a los departamentos de Apurímac-Ayacucho-Arequipa e Ica.
  5. Ferrocarril Lima-Barranca.
  6. Túnel Trasandino en la ruta Lima – Junín.
  7. Corredor Ferroviario Este Lima - Ricardo Palma.
  8. Rehabilitación complementaria de la infraestructura ferroviaria del Ferrocarril Huancayo Huancavelica.
  9. Corredor minero macrorregional que conecta seis proyectos mineros en el departamento de Cajamarca (Michiquillay, Yanacocha, Galeno, Conga, Tantahuatay y La Granja), que desemboca en el terminal marítimo de Eten en el departamento de Lambayeque.
  10. Ferrocarril en los tramos sur y suroriente de los departamentos de Arequipa, Puno y Cusco.
  11. Construcción de un sistema de transporte eléctrico masivo en la ciudad de Arequipa que se denominará “El Tren Blanco de Arequipa” que conectará los distritos de Cerro Colorado, Yanahuara, Sachaca, Cercado, Tiabaya y Hunter.
  12. Tren Iquitos-Yurimaguas.
  14. Construcción del tren Puno-Desaguadero.
  15. Ferrocarril de Pucallpa a la Costa.
LEA TAMBIÉN: Líneas 3 y 4 del Metro de Lima “reviven”: los plazos que marca la ATU

Las observaciones del Ejecutivo

Aunque es declarativo, en su momento el Ejecutivo hizo llegar al Congreso sus dudas respecto a esta iniciativa legislativa. Preocupaciones que la Comisión de Transportes decidió no acoger.

Aparte plantearon que no se ha tomado en cuenta las eventuales amenazas y riesgos en términos ecológicos que se derivarían de la construcción de nuevos proyectos. Y tampoco se estarían considerando los derechos preexistentes, prioritariamente el de los pueblos indígenas y originarios, así como los intereses y necesidades de dichos pueblos y las poblaciones locales.

La representación nacional aprobó la insistencia de la Autógrafa de Ley observada por el Ejecutivo. Foto: Congreso.
La representación nacional aprobó la insistencia de la Autógrafa de Ley observada por el Ejecutivo. Foto: Congreso.

La otra observación provino del Ministerio de Justicia. Según recalcaron, la propuesta excedería la figura de una ley declarativa.

La razón sería que desnaturalizaría el concepto porque no se limita únicamente a efectuar una declaración de interés nacional y necesidad pública, sino que pretende la construcción, ejecución, mejoramiento y ampliación o modelización de diversos proyectos.

TE PUEDE INTERESAR

Contraloría iría al Tribunal Constitucional por “culpa” del Congreso: la norma en cuestión
Delia Espinoza pide al Ejecutivo observar ley del Congreso que la perjudica con “serias irregularidades”
¿Más empresas de agua en Perú? Congreso quiere ir tras nuevo régimen para municipalidades

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.