Con 84 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones, el Congreso de la República del Perú decidió aprobar por insistencia la segunda y definitiva votación de un proyecto de ley que promueve el estudio y fortalecimiento del desarrollo ferroviario para facilitar la ejecución de esta clase de proyectos en territorio nacional.

En concreto es un texto para declarar de necesidad pública e interés nacional una lista de proyectos ferroviarios “para la construcción, ejecución, mejoramiento, ampliación o modernización de la infraestructura ferroviaria en el país (...)”. En total, son 15 los proyectos contemplados.

Frente a ello, el pleno del Congreso ha decidido insistir con esta propuesta, que nació en 2021. Desde entonces fue aprobada con dos votaciones en la máxima instancia del Legislativo, pero fue observada por el Ejecutivo en febrero del 2025. En septiembre, la Comisión de Transportes la volvió a dictaminar. Ahora, el Congreso insiste con la propuesta para estos proyectos.

La lista ferroviaria del Congreso

Entre la lista de proyectos que se considera está el Tren Bioceánico, proyecto en el que Perú no ha mostrado mayor interés aún pues la “condición” para que se concrete es que el costo de su construcción lo asuman los verdaderos interesados como China y Brasil (dicha infraestructura conectaría a Brasil con el puerto de Chancay, en Perú).

El Tren Bioceánico persigue un objetivo ambicioso: conectar los Oceános Pacífico y Atlántico. (Foto: Andina).

En total, los parlamentarios han considerado 15 proyectos:

Ferrocarril en el tramo Trujillo-Chiclayo-Piura, incluyendo las rutas de: Paita – Eten - Salaverry en los departamentos de Piura, Lambayeque y La Libertad. Tren logístico minero y de pasajeros en el tramo Cajamarca – Chiclayo - Puerto Eten. Ferrocarril Lima-Ica incluyendo las rutas de Ica-Pisco-Chincha-Cañete y Lima. Ferrocarril Puerto San Juan de Marcona-Andahuaylas, conectando a los departamentos de Apurímac-Ayacucho-Arequipa e Ica. Ferrocarril Lima-Barranca. Túnel Trasandino en la ruta Lima – Junín. Corredor Ferroviario Este Lima - Ricardo Palma. Rehabilitación complementaria de la infraestructura ferroviaria del Ferrocarril Huancayo Huancavelica. Corredor minero macrorregional que conecta seis proyectos mineros en el departamento de Cajamarca (Michiquillay, Yanacocha, Galeno, Conga, Tantahuatay y La Granja), que desemboca en el terminal marítimo de Eten en el departamento de Lambayeque. Ferrocarril en los tramos sur y suroriente de los departamentos de Arequipa, Puno y Cusco. Construcción de un sistema de transporte eléctrico masivo en la ciudad de Arequipa que se denominará “El Tren Blanco de Arequipa” que conectará los distritos de Cerro Colorado, Yanahuara, Sachaca, Cercado, Tiabaya y Hunter. Tren Iquitos-Yurimaguas. Creación del megaproyecto ferroviario bioceánico, que une el puerto de Santos, Sao Paulo en Brasil con el puerto de Bayóvar y del megapuerto multimodal de Bayóvar ubicado en el distrito de Sechura de la provincia de Sechura del departamento de Piura. Construcción del tren Puno-Desaguadero. Ferrocarril de Pucallpa a la Costa.

Las observaciones del Ejecutivo

Aunque es declarativo, en su momento el Ejecutivo hizo llegar al Congreso sus dudas respecto a esta iniciativa legislativa. Preocupaciones que la Comisión de Transportes decidió no acoger.

Una de las alertas consideradas es que para incorporar un proyecto al Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario (PNDF) es necesario hacer una evaluación técnica previamente del tipo de proyecto y es el MTC el único competente para evaluar, identificar y priorizar los proyectos. Entonces, interpreta el Poder Ejecutivo, con el texto que se pretende aprobar en el Congreso, se estarían incluyendo, sin mayor análisis, proyectos ferroviarios al PNDF.

Aparte plantearon que no se ha tomado en cuenta las eventuales amenazas y riesgos en términos ecológicos que se derivarían de la construcción de nuevos proyectos. Y tampoco se estarían considerando los derechos preexistentes, prioritariamente el de los pueblos indígenas y originarios, así como los intereses y necesidades de dichos pueblos y las poblaciones locales.

La representación nacional aprobó la insistencia de la Autógrafa de Ley observada por el Ejecutivo. Foto: Congreso.

La otra observación provino del Ministerio de Justicia. Según recalcaron, la propuesta excedería la figura de una ley declarativa.

La razón sería que desnaturalizaría el concepto porque no se limita únicamente a efectuar una declaración de interés nacional y necesidad pública, sino que pretende la construcción, ejecución, mejoramiento y ampliación o modelización de diversos proyectos.