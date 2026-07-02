La agencia calificadora de riesgo soberano, Moody’s Ratings, señaló que el resultado electoral en Perú en la segunda vuelta respalda la confianza de los inversionistas y refuerza la continuidad macroeconómica del país.

Keiko Fujimori obtuvo el respaldo de 9′223,396 votos, venciendo al candidato Roberto Sánchez por 49,641 votos de diferencia, según los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“La elección de Fujimori apunta a la continuidad del marco de formulación de políticas (económicas) en el Perú y a un entorno macroeconómico más predecible, lo que respalda el perfil crediticio soberano”, enfatizó Moody’s.

“La nueva administración mantendrá el actual marco de política macroeconómica, preservará anclas institucionales como la independencia del Banco Central y defenderá los derechos contractuales y de propiedad, limitando el riesgo de cambios de política disruptivos”, explicó.

Refirió que durante la campaña, Sánchez expresó su intención de reescribir el capítulo económico de la Constitución y cuestionó la gestión de la política monetaria, propuestas que afectaron negativamente la confianza empresarial y la dinámica de inversión.

“La mejora del sentimiento de los inversionistas en un entorno operativo más predecible probablemente sostendrá una sólida dinámica de inversión y reforzará las perspectivas de crecimiento económico”, indicó Moody’s.

Keiko Fujimori continúa reuniones en su local de campaña. (Foto: Andina)

Destrabe de proyectos de gran escala

Asimismo, indicó que datos recientes indican que la inversión privada ha sido un factor clave de la recuperación económica del Perú, respaldada por una mayor confianza empresarial y condiciones externas favorables.

“Bajo una administración de Fujimori la continuidad de las políticas y los esfuerzos para reducir las cargas regulatorias, y agilizar los permisos probablemente destrabarán proyectos de gran escala en minería e infraestructura que estaban retrasados, respaldando tasas de crecimiento más cercanas al promedio de 3.5% de 2024-2025, y potencialmente más elevadas a mediano plazo”, explicó.

Moody’s destacó que los elevados precios de las materias primas han mejorado significativamente los términos de intercambio y los ingresos por exportaciones en el Perú fortaleciendo las cuentas externas y respaldando el desempeño fiscal, lo que refuerza el panorama favorable.

Exposición de economía a shocks ambientales

“Sin embargo, la dinámica de crecimiento a corto plazo se verá afectada en parte por un evento climático de El Niño de intensidad moderada a fuerte proyectado, que probablemente afecte a los sectores primarios e introduzca volatilidad en la producción, destacando la exposición de la economía a shocks ambientales”, indicó Moody’s Ratings.

Espera que se mantenga disciplina fiscal

También espera que la administración de Fujimori mantenga su compromiso con la disciplina fiscal, preservando el historial del Perú de una gestión macrofiscal prudente y una baja carga de deuda en comparación con sus pares.

“La deuda del gobierno se mantiene relativamente baja, en torno al 30% del PBI, y junto con sólidos colchones fiscales y un banco central creíble e independiente, proporciona una significativa capacidad de absorción de shocks”, subrayó.

Explicó que la continuidad del marco de responsabilidad fiscal y metas explícitas de déficit respaldaría una trayectoria de consolidación gradual, particularmente en un contexto de dinámica de ingresos favorable vinculada a mayores precios de las materias primas.

Advierte de crecientes presiones de gasto

No obstante, la trayectoria hacia una mayor reducción del déficit y una disciplina fiscal sostenida en un contexto de crecientes presiones de gasto aún está por definirse, refirió Moody’s.

Además, las presiones fiscales relacionadas al incremento de las demandas de gasto social, medidas legislativas sin acompañamiento de más ingresos, así como el apoyo económico a la petrolera estatal Petroperú, plantean retos al cumplimiento de las reglas fiscales.

También, refirió que las posibles reparaciones de infraestructura por El Niño y el gasto de emergencia podrían afectar los resultados fiscales a corto plazo.

“Esperamos que los riesgos políticos se moderen bajo la nueva administración, aunque seguirán siendo una restricción clave para el perfil crediticio de Perú”, indicó Moody’s.

Prevé menos riesgo de vacancias

Asimismo, señaló que dada la composición del Congreso y el restablecimiento de un Senado disminuirá la probabilidad de una moción legislativa de destitución presidencial, así como el riesgo de la recurrente rotación presidencial observada en los últimos 10 años.

“El fortalecimiento de la calidad institucional —incluida la mejora de la gobernanza, la reducción de la corrupción y el aumento de la eficacia de la administración pública a nivel central y local— es fundamental para mejorar el potencial de crecimiento a largo plazo y la solvencia crediticia de Perú, dado que las debilidades persistentes en estas áreas afectan la evaluación de la fortaleza institucional y de gobernanza del soberano”, según Moody’s.