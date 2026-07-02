Presidente del Congreso Fernando Rospigliosi notificó al JNE sobre la decisión de Rafael López Aliaga de no asumir como senador. Foto: Joel Alonzo / El Comercio
Presidente del Congreso Fernando Rospigliosi notificó al JNE sobre la decisión de Rafael López Aliaga de no asumir como senador. Foto: Joel Alonzo / El Comercio
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Redacción Gestión
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Este jueves, el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi remitió ala Jurado Nacional de Elecciones el

El documento que lleva la firma del titular del Congreso fue enviado a Roberto Burneo, presidente del máximo organismo electoral. En este se precisaría que el exalcalde de Lima informó al parlamento sobre su voluntad de no juramentar ni incorporarse en la cámara alta.

Fernando Rospigliosi notificó al JNE sobre la decisión de Rafael López Aliaga de no asumir como senador. Foto: Congreso.
Fernando Rospigliosi notificó al JNE sobre la decisión de Rafael López Aliaga de no asumir como senador. Foto: Congreso.

Antecedentes del caso

Como se sabe, el excandidato presidencial por el partido Renovación Popular decidió “renunciar” a su escaño en el nuevo congreso bicameral, con la finalidad de poder postular en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 como teniente alcalde de Lima en la lista de Luis Rubio.

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Debido a esto, por lo cual constituiría un impedimento para postular a cargos municipales, según la norma vigente.

En escritos presentados anteriormente, Rafael López Aliaga pidió dejar sin efecto su credencial como senador y que se convoque a su accesitario, Absalón Vásquez, para que ocupe el escaño en su lugar.

Con este traslado de información, el Congreso deriva el caso del excandidato presidencial de sobre la viabilidad de su postulación a la Municipalidad de Lima.

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