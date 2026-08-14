Un consorcio que incluye al fundador de Amazon Jeff Bezos y al cofundador de Facebook Eduardo Saverin está comprando una participación minoritaria en el club Liverpool de la Liga Premier inglesa, informó el viernes el gigante del fútbol inglés.

El grupo propietario del club, Fenway Sports Group (FSG), señaló en un comunicado que suscribió un “acuerdo definitivo” para la venta a 1892 Holdings.

El grupo inversor está encabezado por Amit Bhatia, casado con una hija del magnate indio del acero Lakshmi Mittal, y ha adquirido una participación de más del 30% en el club 20 veces campeón de Inglaterra, según Sky News. El acuerdo valora al Liverpool en alrededor de US$ 6,000 millones.

FSG, con sede en Boston, pagó 300 millones de libras (400 millones de dólares) para hacerse del Liverpool en 2010 y también es propietario de los Medias Rojas en el béisbol de las Grandes Ligas.

FSG indicó en julio que el consorcio liderado por Bhatia se había puesto en contacto con el grupo respecto de una “inversión estratégica minoritaria” en el club.

“Al considerar esta oportunidad, quedó claro que Amit y el consorcio compartían nuestra filosofía a largo plazo y nuestra valoración de lo que hace especial al Liverpool”, manifestó en el comunicado el presidente de FSG, Mike Gordon.

Esto marca la primera incursión de Bezos en el fútbol. Según Forbes, el magnate es la cuarta persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de alrededor de US$ 280,000 millones. Fundó Amazon en 1994 y es presidente ejecutivo desde 2021.

Saverin es un empresario brasileño con una fortuna de alrededor de 36.000 millones de dólares, según Forbes.

Bhatia, un empresario indobritánico, fue copropietario del equipo inglés de segunda división Queens Park Rangers durante 18 años antes de dejar el cargo recientemente.

“Estamos haciendo esta inversión porque creemos profundamente en el Liverpool y en su liderazgo, y esperamos apoyar el éxito continuo del club durante los próximos años”, comentó Bhatia en el comunicado.

Bajo el liderazgo de FSG y de su propietario principal John Henry, el Liverpool puso fin en 2020 a una espera de 30 años para ser campeón de Inglaterra y sumó otro título de la Premier el año pasado. Con ello igualó al Manchester United con 20 títulos de liga en la máxima categoría inglesa.

El club fue campeón de Europa por sexta vez —un récord para un equipo inglés— en 2019.

La Premier es una de las competiciones más grandes del deporte mundial, y sus equipos ahora están en gran medida en manos de Estados del Golfo Pérsico, ricos en petróleo, o de firmas de capital privado.

¿Puede el Liverpool empezar ahora a gastar a lo grande?

Liverpool cuenta ahora con tres de las personas más ricas del mundo como dueños minoritarios.

Eso no significa, sin embargo, que el club pueda simplemente empezar a gastar de manera imprudente en el mercado de fichajes en nuevos jugadores.

Esto se debe a que la Premier tiene normas financieras para proteger el equilibrio competitivo y garantizar la sostenibilidad financiera de los clubes.

En términos generales, el gasto de un club en la cancha está relacionado con el 85% de sus “ingresos relacionados con el fútbol y la ganancia/pérdida neta por ventas de jugadores”, según la Premier.

En cambio, la diferencia vendrá de cómo el Liverpool —ya uno de los mejores equipos del fútbol mundial— se comercialice más en todo el mundo bajo Bezos y Saverin, especialmente.

Es probable que el acuerdo aporte más ingresos comerciales al club, mejorando así sus ganancias.