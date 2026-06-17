WhatsApp y Facebook son redes sociales de masivo alcance en el país y el mundo. Foto: Andina.
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La lucha contra la inseguridad ciudadana formó parte del discurso de varios candidatos a la presidencia. Así, vistas las cifras, todo parece anticipar que el próximo gobierno no tendrá, o no debería tener, luna de miel en dicha materia, ¿por qué el desafío es grande?

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