El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó, en el boletín Normas Legales del diario oficial El Peruano, la resolución que proclama a la fórmula de candidatos ganadora de las Elecciones 2026.

El documento contiene los resultados de la segunda vuelta del 7 de junio, donde resultó electa Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, con el 50.135% de votos válidos. En segundo lugar Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con el 49.865% de votos válidos.

Asimismo, se precisó que el número de electores hábiles fue de 27’325,432, mientras que el total de ciudadanos que votaron fue de 19’683,383, lo que corresponde al 72.033% del total.

Tras ello, el JNE proclamó como ganadores a Fujimori en el cargo de presidenta de la república, a Luis Galarreta como primer vicepresidente y a Miguel Ángel Torres en el de segundo vicepresidente.

Asimismo, se dispuso remitir al Congreso de la República la resolución publicada, así como el Acta General de Proclamación de Resultados de la Elección de Presidente y Vicepresidentes de la República de la segunda vuelta electoral, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 324 de la Ley Orgánica de Elecciones.

El documento que oficializa la victoria de Keiko Fujimori lleva la firma de los miembros del pleno del JNE, liderados por Roberto Burneo, y de la secretaria general del organismo electoral.