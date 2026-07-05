JNE oficializa proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa. (Foto: Keiko Fujimori)
JNE oficializa proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa. (Foto: Keiko Fujimori)
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Redacción Gestión
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de las Elecciones 2026.

El documento contiene los resultados de la segunda vuelta del 7 de junio, donde resultó electa Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, con el 50.135% de votos válidos. En segundo lugar Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con el 49.865% de votos válidos.

Asimismo, se precisó que

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Tras ello,

Asimismo, se dispuso remitir al Congreso de la República la resolución publicada, así como el Acta General de Proclamación de Resultados de la Elección de Presidente y Vicepresidentes de la República de la segunda vuelta electoral, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 324 de la Ley Orgánica de Elecciones.

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El documento que oficializa la victoria de

El documento que oficializa la victoria de Keiko Fujimori lleva la firma de los miembros del pleno del JNE, liderados por Roberto Burneo, y de la secretaria general del organismo electoral. (Foto: Andina)
El documento que oficializa la victoria de Keiko Fujimori lleva la firma de los miembros del pleno del JNE, liderados por Roberto Burneo, y de la secretaria general del organismo electoral. (Foto: Andina)

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