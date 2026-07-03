La presidenta electa, Keiko Fujimori, ofreció este viernes su primera conferencia de prensa tras confirmarse su triunfo en las elecciones presidenciales. Desde el local de Fuerza Popular, anunció que el trabajo de su gobierno comienza desde hoy con el inicio del proceso de transferencia y la conformación de equipos técnicos para evaluar la situación del Estado.

La mandataria electa informó que su equipo realizará un diagnóstico técnico en cada ministerio. Foto: Fuerza Popular.

Durante su intervención, informó que especialistas de su equipo realizarán un diagnóstico técnico en cada ministerio con el objetivo de conocer el estado de los proyectos, programas y la ejecución de las principales políticas públicas. Fujimori señaló que esta evaluación permitirá establecer prioridades y garantizar una transición ordenada.

“El Perú no comienza cada cinco años. Por eso vamos a identificar todas las buenas prácticas, las iniciativas y proyectos que han dado resultado, para que puedan continuar. Lo que funciona y beneficia al país debe preservarse, sin importar quién lo inició. Ese será un principio de nuestro gobierno: construir sobre lo bueno y corregir todo aquello que no ha funcionado ”, subrayó.

Asimismo, Fujimori reafirmó su compromiso de recuperar el orden y la seguridad en el país, una de las principales promesas de su campaña. En ese sentido, sostuvo que su gestión será “abierta, digital y cercana”, con el propósito de fortalecer la transparencia y mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones de gobierno.

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En otro momento, la presidenta Fujimori agradeció los mensajes de felicitación enviados por diversos jefes de Estado y autoridades extranjeras. Indicó que su gestión buscará fortalecer las relaciones de cooperación y la confianza con la comunidad internacional, impulsando una agenda de trabajo conjunta en beneficio del país.

La conferencia estuvo encabezada por Keiko Fujimori y contó con la presencia del segundo vicepresidente, Miguel Torres, así como de Marco Vinelli, quien lidera el equipo encargado del proceso de transferencia de gobierno.