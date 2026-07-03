El expresidente de la República, Alejandro Toledo, autorizó a su abogado, Carlos Torres Caro, a tramitar una solicitud de indulto humanitario alegando una “grave situación de salud”.

“Yo quisiera que la presidenta actual (Keiko Fujimori) supiera las razones verdaderas que se utilizaron durante muchos años para coactar el pedido del indulto, que no está establecido en la Constitución. Es decir, se establecieron un conjunto de requisitos y trabas al punto que se necesitaba que una persona que pide indulto debería estar ya en un estado agónico, cosa que la Constitución no establecía jamás, pero se hizo para evitar que el señor Alberto Fujimori pudiera salir a través de un indulto”, refirió Torres Caro en entrevista con Canal N.

Según explicó, la Constitución no establece ningún requisito restrictivo, “pero, se han establecido a través de normas reglamentarias, e incluso hay una ley, la 30901, en la cual se estableció que había restricciones para determinados delitos, entre ellos el de corrupción de funcionarios, que es uno de los delitos por los cuales está juzgado”.

“Entonces, recae la discrecionalidad del presidente, no hay límites constitucionales. Una ley no puede restringir el derecho constitucional, mas aun cuando es un campo de discrecionalidad y de clemencia, que es la característica fundamental que está apoyada en el artículo primero de la Constitución, que la defensa de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado”, refirió.

El abogado zel exjefe de Estado resaltó que la Presidencia puede salirse del marco legal y, con una decisión política, puede pronunciarse, si es que ella lo quiere. “Por eso es que desde aquí le hago un pedido que la presidenta Keiko Fujimori evalúe, porque ella tiene la experiencia de saber, durante 500 días, lo que significa estar en una prisión.”