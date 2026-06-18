Eliane Karp solicitó indulto humanitario para el expresidente Alejandro Toledo. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Eliane Karp solicitó indulto humanitario para el expresidente Alejandro Toledo. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
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, el exmandatario Alejandro Toledo.

El pedido fue formulado en un informe médico del 30 de marzo de 2026, que señaló que

El reporte alerta que, si continúa recluido en el penal de Barbadillo, Toledo corre un riesgo inminente de sufrir un accidente cerebrovascular, un infarto de miocardio o una arritmia cardíaca severa.

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Como se recuerda, Alejandro Toledo está preso en el penal de Barbadillo desde abril de 2023, luego de ser extraditado desde Estados Unidos.

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En octubre de 2024, a cambio de favorecerla en las licitaciones de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur durante su gobierno.

Alejandro Toledo y Eliane Karp. (Foto: Archivo El Comercio)
Alejandro Toledo y Eliane Karp. (Foto: Archivo El Comercio)

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