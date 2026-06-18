La ex primera dama Eliane Karp reapareció desde Israel para solicitar al próximo presidente de la República que conceda un indulto humanitario a su esposo, el exmandatario Alejandro Toledo.
El pedido fue formulado en un informe médico del 30 de marzo de 2026, que señaló que el exmandatario sufre graves complicaciones que requieren hospitalización inmediata y atención especializada en cardiología, psiquiatría y urología.
El reporte alerta que, si continúa recluido en el penal de Barbadillo, Toledo corre un riesgo inminente de sufrir un accidente cerebrovascular, un infarto de miocardio o una arritmia cardíaca severa. Karp solicitó clemencia para que se excarcele a Toledo, argumentando su delicado estado de salud a través de una entrevista a Panamericana TV.
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Como se recuerda, Alejandro Toledo está preso en el penal de Barbadillo desde abril de 2023, luego de ser extraditado desde Estados Unidos.
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En octubre de 2024, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional lo condenó a 20 años y 6 meses de prisión por recibir 35 millones de dólares en sobornos de Odebrecht (hoy Novonor), a cambio de favorecerla en las licitaciones de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur durante su gobierno.