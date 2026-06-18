La ex primera dama Eliane Karp reapareció desde Israel para solicitar al próximo presidente de la República que conceda un indulto humanitario a su esposo, el exmandatario Alejandro Toledo.

El pedido fue formulado en un informe médico del 30 de marzo de 2026, que señaló que el exmandatario sufre graves complicaciones que requieren hospitalización inmediata y atención especializada en cardiología, psiquiatría y urología.

El reporte alerta que, si continúa recluido en el penal de Barbadillo, Toledo corre un riesgo inminente de sufrir un accidente cerebrovascular, un infarto de miocardio o una arritmia cardíaca severa. Karp solicitó clemencia para que se excarcele a Toledo, argumentando su delicado estado de salud a través de una entrevista a Panamericana TV.

Como se recuerda, Alejandro Toledo está preso en el penal de Barbadillo desde abril de 2023, luego de ser extraditado desde Estados Unidos.

En octubre de 2024, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional lo condenó a 20 años y 6 meses de prisión por recibir 35 millones de dólares en sobornos de Odebrecht (hoy Novonor), a cambio de favorecerla en las licitaciones de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur durante su gobierno.