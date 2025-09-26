El Tribunal Constitucional rechazó el pedido de Eliane Karp, esposa del expresidente Alejandro Toledo, para que se anulase el pedido de 18 meses de prisión preventiva y órdenes de captura que recae sobre ella.

Karp de Toledo está involucrada en el caso Ecoteva y se la investiga por el presunto delito de lavado de activos —y por el cual su esposo ha sido sentenciado a 13 años y 4 meses de prisión—.

Cabe añadir que la exprimera dama se encuentra en Israel y no puede ser extraditada al Perú por no existir un tratado con dicha nación.

Eliane Karp y Alejandro Toledo. La expareja presidencial está en medio de la controversia por el caso Ecoteva, firma offshore vinculada a Toledo Manrique y su suegra, Eva Fernenbug. Foto: EFE

Hace unos días, Eliane Karp mencionó a Willax TV que no vendrá al Perú “porque no hay justicia”.