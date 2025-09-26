El Tribunal Constitucional rechazó el pedido de Eliane Karp, esposa del expresidente Alejandro Toledo, para que se anulase el pedido de 18 meses de prisión preventiva y órdenes de captura que recae sobre ella.
Karp de Toledo está involucrada en el caso Ecoteva y se la investiga por el presunto delito de lavado de activos —y por el cual su esposo ha sido sentenciado a 13 años y 4 meses de prisión—.
Cabe añadir que la exprimera dama se encuentra en Israel y no puede ser extraditada al Perú por no existir un tratado con dicha nación.
Hace unos días, Eliane Karp mencionó a Willax TV que no vendrá al Perú “porque no hay justicia”.
“Yo quiero regresar al Perú, deseo estar al lado de mi esposo y quiero enfrentar la justicia y pedirles dónde están las pruebas. Sin las condiciones de que me levanten la prisión preventiva y me levanten el Interpol yo no podría ir, los ‘fujimontesinistas’ quieren que nos muramos en la cárcel los dos”, mencionó.
