Eliane Karp está incluida en la investigación por el caso Ecoteva, junto a su esposo Alejandro Toledo. Foto: Andina
El Tribunal Constitucional rechazó el pedido de , esposa del expresidente , para que se anulase el pedido de 18 meses de prisión preventiva y órdenes de captura que recae sobre ella.

Karp de Toledo está involucrada en el y se la investiga por el presunto delito de lavado de activos —y por el cual su esposo ha sido sentenciado a 13 años y 4 meses de prisión—.

Cabe añadir que la exprimera dama se encuentra en Israel y no puede ser extraditada al Perú por no existir un tratado con dicha nación.

Eliane Karp y Alejandro Toledo. La expareja presidencial está en medio de la controversia por el caso Ecoteva, firma offshore vinculada a Toledo Manrique y su suegra, Eva Fernenbug. Foto: EFE

Hace unos días, Eliane Karp mencionó a Willax TV que no vendrá al Perú “porque no hay justicia”.

“Yo quiero regresar al Perú, deseo estar al lado de mi esposo y quiero enfrentar la justicia y pedirles dónde están las pruebas. Sin las condiciones de que me levanten la prisión preventiva y me levanten el Interpol yo no podría ir, los ‘fujimontesinistas’ quieren que nos muramos en la cárcel los dos”, mencionó.

