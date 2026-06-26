Fuera del Perú vivirían poco más de 3.5 millones connacionales, alrededor del 10% de la población total. | Andina
Fuera del Perú vivirían poco más de 3.5 millones connacionales, alrededor del 10% de la población total. | Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

En un muestra más del inestable y convulsionado panorama político peruano, el otrora candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) intentó dejar sin efecto los votos de los peruanos en el extranjeros, acción que ya fue rechazada por el jurado electoral. Había pedido la nulidad de más de 110 oficinas consulares, a solo centésimas del conteo de todas las actas.

TE PUEDE INTERESAR

Inversión en Perú se “dispara” frente a promedio de la región, pero aún hay 4 retos
Economía peruana ahora crecería 3.1% este año, pero El Niño y otros seis riesgos preocupan
Julio Velarde cuestiona crecimiento de más 3% en Perú: “Es un crecimiento pálido”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.