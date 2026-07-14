“Perú y Chile son globalmente países reconocidos como mineros. El expertise técnico que tienen ambos hace muy atractivo armar estos clúster, presionando todos estos países y haciendo un intercambio técnico”, explicó el ejecutivo a Gestión, en el marco del World Mining Congress 2026 (WMC).

La estructura del clúster se diseñó desde 2024 y arrancó a finales de 2025. Trejo detalló que la fusión genera sinergias administrativas que liberan recursos hacia el área técnica, la más valorada por los clientes.

“En el fondo bajamos administración, es decir, la vamos descentralizando para ser más eficientes y, con los mismos costos de operación, somos capaces de aumentar nuestro personal técnico. Los clientes no quieren tanta administración, quieren soporte técnico”, anotó.

Nelson Trejo, presidente de Epiroc Américas - División Partes y Servicios.

Epiroc apuesta por talleres móviles dentro de las minas y replantea su inversión

Trejo adelantó un giro en el modelo de inversión de la compañía. En lugar de levantar grandes edificios e infraestructura centralizada, Epiroc impulsa talleres móviles que se instalan dentro de las propias operaciones del cliente.

“El modelo de negocio antiguo hablaba mucho de invertir en grandes infraestructuras y edificios. Hoy la estrategia es invertir dentro de las instalaciones del cliente. Ya no es tener un gran edificio en Lima para soportar la región: queremos muchas instalaciones móviles en cada uno de nuestros clientes”, señaló.

La primera experiencia con este formato se inició en 2023. La compañía busca replicarlo a medida que avanzan las conversaciones con distintas mineras. En paralelo, en Colombia trasladó sus instalaciones de Bogotá a Medellín para acercarse a los clientes, con inversiones en talleres y centros de servicio.

En el caso peruano, Trejo lo describió como un mercado consolidado, con infraestructura ya instalada. La empresa mantiene sus oficinas centrales en Lima —donde, dijo, se concentra la dinámica de negocios— y un centro de servicio en Arequipa, abierto por su cercanía a la zona minera del sur. En total, opera dos talleres centrales grandes en el país, más centros de servicio.

“No tenemos planes de salir de Lima (oficinas), pero sí expandir nuestros centros de servicio donde estén los clientes”, apuntó.

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Epiroc ve una “bandera roja” en sus talleres y planea ampliar su capacidad

A nivel regional, Epiroc maneja 28 talleres. El ejecutivo reconoció que la utilización de estas instalaciones bordea el 70% a 80%, una cifra que la compañía interpreta como una alerta ante la creciente demanda de equipos y servicios.

“Esa utilización para nosotros es una bandera roja. Considerando la demanda de equipos y de servicios que se van a incrementar en el futuro cercano, tenemos que aumentar sí o sí la capacidad”, advirtió. La meta apunta a elevar entre 15% y 20% la capacidad de talleres propios, dependiendo de la aceptación que tenga el formato móvil.

En los últimos 3-4 años, Epiroc adquirió más de 30 compañías de tecnología (Mining Pack, Meglab en Canadá, entre otras), posicionándose como la firma con más equipos conectados del mundo.

Epiroc creció entre 10% y 15% en la región, por encima del promedio histórico de la industria, que se ubica entre 5% y 8%. Trejo precisó que Perú acompañó esa tendencia y que el primer trimestre del año fue uno de los más sólidos para la firma, impulsado por la demanda global de minerales críticos que mantiene sus fábricas operando al máximo.

El ejecutivo identificó dos perfiles de demanda: el operador minero que busca reducir costos mediante automatización y tecnología, y el contratista minero, que requiere equipos más sencillos y precios competitivos. Para atender este último segmento, la compañía impulsa con más fuerza una red de dealers especializados.

Sin embargo, un desafío transversal es la falta de personal técnico calificado para los próximos tres años. Entre las alternativas, Epiroc incorporó herramientas de inteligencia artificial que permiten a un técnico de nivel medio resolver problemas más complejos, aunque con limitaciones por la necesidad de buena conectividad.

De cara al mediano plazo, Trejo expresó expectativas de un crecimiento “gigante” para la región de Norte y Sudamérica —que concentra cerca del 50% del negocio global de Epiroc—, impulsado por proyectos verdes en Centroamérica que aguardaban mayor estabilidad política. En el caso peruano, mencionó operaciones como Tía María y Cerro Verde entre los proyectos que llegan con un alto nivel de tecnificación y diseño autónomo.

“En Perú todavía hay un espacio importante para seguir implementando tecnología en operaciones medianas y más pequeñas”, añadió.

Más datos sobre Epiroc.

Clúster. Epiroc fusionó los centros de atención de los Andes y Centroamérica en una sola unidad que agrupa 24 países. La estructura se diseñó en 2024 y arrancó a finales de 2025.

Epiroc fusionó los centros de atención de los Andes y Centroamérica en una sola unidad que agrupa 24 países. La estructura se diseñó en 2024 y arrancó a finales de 2025. Adquisiciones. En los últimos 3-4 años adquirió más de 30 compañías de tecnología (Mining Pack, Meglab en Canadá, entre otras), posicionándose como la firma con más equipos conectados del mundo.

En los últimos 3-4 años adquirió más de 30 compañías de tecnología (Mining Pack, Meglab en Canadá, entre otras), posicionándose como la firma con más equipos conectados del mundo. Región. Norte y Sudamérica concentra cerca del 50% del negocio global de Epiroc. La compañía opera 28 talleres a nivel regional.

Norte y Sudamérica concentra cerca del 50% del negocio global de Epiroc. La compañía opera 28 talleres a nivel regional. Perú. Epiroc mantiene dos talleres centrales (Lima y Arequipa) más centros de servicio. Las oficinas centrales permanecen en Lima.

Epiroc mantiene dos talleres centrales (Lima y Arequipa) más centros de servicio. Las oficinas centrales permanecen en Lima. Trayectoria. La firma tiene 150 años de historia, presencia en 150 países y unos 75 años de operación en Perú.

La firma tiene 150 años de historia, presencia en 150 países y unos 75 años de operación en Perú. Minería regenerativa. Epiroc impulsa, junto a actores de la industria, un concepto que busca que las comunidades sean parte del desarrollo minero y que, tras el cierre de una mina, quede un polo de desarrollo económico que no dependa de la actividad.