Epiroc mantiene dos talleres centrales (Lima y Arequipa) más centros de servicio. Las oficinas centrales permanecen en Lima. (Foto: Epiroc)
Epiroc mantiene dos talleres centrales (Lima y Arequipa) más centros de servicio. Las oficinas centrales permanecen en Lima. (Foto: Epiroc)
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Edgar Velito
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Epiroc, la compañía sueca enfocada en equipos de perforación y tecnologías para la minería, reorganizó su estructura comercial en América. La empresa fusionó los centros de atención al cliente (Customer Center) que antes operaban por separado —el de los Andes (Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina) y el de Centroamérica, Venezuela y el Caribe— en un solo clúster que hoy agrupa 24 países. La decisión responde al potencial minero de Centroamérica y a la tradición de Chille y Perú como países mineros reconocidos a nivel global. Al respecto, Nelson Trejo, presidente de Epiroc Américas - División Partes y Servicios, conversó con Gestión sobre el giro en su modelo de inversión y detalló cómo encaja Perú en la estrategia.

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