En América Latina, tiene presencia a través de filiales en México, Panamá, Perú, Chile, Colombia y Brasil, y prevé sumar próximamente una operación en Argentina. (Foto: Zoomlion)
Zoomlion Perú, subsidiaria de la multinacional china fundada en 1992 y dedicada a la investigación, desarrollo y fabricación de maquinaria para construcción, minería, agricultura e industrias conexas, y un de las 10 mayores fabricantes de maquinaria pesada en el mundo, se ha convertido en la filial más relevante de la compañía en América Latina. Dicho posicionamiento viene siendo respaldado por un plan de expansión que combina nuevos lanzamientos de producto con mayores inversiones en infraestructura y cobertura territorial, en línea con su objetivo de ganar mayor participación en el mercado peruano.

