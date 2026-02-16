Manuel Zhao, gerente general de Zoomlion Perú, señaló que la compañía cerró el 2025 con un crecimiento de 160% en ventas, impulsado por el aumento sostenido en la colocación de equipos. “En 2024 cerramos con 191 unidades entre todas las líneas; en 2025 superamos las 500 unidades y para este año proyectamos alcanzar alrededor de 700 equipos vendidos”, detalló a Gestión.

Este desempeño se da desde su ingreso al mercado peruano en 2022. Actualmente, la multinacional tiene una participación de 6.6%, aunque su meta es alcanzar el 10% de market share en los próximos dos años. Dentro de esa estrategia, la construcción concentra más del 50% de los ingresos de la compañía, principalmente por sus líneas de concreto (29%) y movimiento de tierras (24%).

“Esperamos en el futuro enfocar nuestro crecimiento en tres sectores: construcción, minería y agricultura. Estamos trabajando en la planificación de estos frentes para crecer de manera conjunta”, comentó.

Manuel Zhao, gerente general de Zoomlion Perú.

Zoomlion eleva su ofensiva minera y alista cuatro lanzamientos en Perú

Para este 2026, la compañía prevé incrementar la venta de flota de camiones mineros; y traer chancadoras eléctricas y excavadoras de mayor tonelaje. De hecho, proyecta comercializar 100 equipos para minería y que, hacia 2028, este sector represente el 50% de las operaciones en el país. “Estamos en negociaciones con algunos clientes para incorporar grúas de 500 y 700 toneladas, con el objetivo de tener presencia en parques eólicos y mineras”, contó.

La meta de la manufacturera en los próximos cinco años es alcanzar una participación relevante en el segmento de maquinaria pesada para minería, actualmente liderado por la japonesa Komatsu-Mitsui, que concentra el 68% del mercado. En tanto, en el sector de agricultura, buscan elevar la colocación de más de unidades de tractores agrícolas y cosechadoras de caña y arroz.

Para respaldar este crecimiento, la firma prepara cuatro lanzamientos de producto para su portafolio local, enfocados en los sectores de construcción y minería.

“Este año estamos incorporando equipos para shotcrete (equipo para vaciado de concreto) orientados a minería subterránea. En construcción, la oferta incluye un cargador frontal, el mixer eléctrico y el mixer a gas (mezcladores de hormigón). Buscamos introducir equipos de mayor capacidad para atender condiciones de trabajo más exigentes”, comentó.

Zoomlion se ha consolidado como uno de los 10 mayores fabricantes de maquinaria pesada del mundo y es la primera empresa del sector que cotiza en la Bolsa de Valores de Shanghai y Hong Kong. Su capital registrado supera los US$ 1.2 billones.

Zoomlion acelera expansión en Perú: nuevo flagship y presencia en 10 ciudades

En 2025, Zoomlion inauguró su almacén principal de 5,000 m2 en Pachacamac, que respalda su expansión territorial mediante showrooms. “Para el segundo trimestre de este año, estamos abriendo nuestro flagshop de 5,800 m2, ubicado junto al parque industrial Megacentro, en Lima”, adelantó.

De esa forma, está duplicando su área de almacén y su capacidad de atención en la capital, mientras que en otras ciudades los puntos de exhibición se encuentran en distintas etapas de ejecución.

“En Cusco y Arequipa tenemos locales (showrooms) 100% operativos; en Huancayo y Cajamarca, se encuentra en proceso de implementación y solicitud de permisos; en Piura y Trujillo, estamos cambiando de local a uno más grande y visible; y en Tarapoto, Ica e Ilo (Moquegua) estamos en búsqueda de nuevas sedes”, comentó.

“Estamos planificando duplicar nuestra cobertura de ciudades este año o en 2027, hasta alcanzar presencia en 10 ciudades”, añadió.

Consultado sobre la incorporación de nuevas líneas de producto, el ejecutivo indicó que en Perú opera con ocho de las 13 líneas que conforman su portafolio global. No obstante, no descartó sumar nuevas líneas, ya que una de las que aún no está presente en el país es la de equipos de emergencia (camiones de bomberos).

“Está en planificación, pero no será a corto plazo, ya que cada línea requiere ajustes para el mercado local. Por ahora, estamos enfocados en fortalecer las ocho líneas que operamos en Perú”, señaló.

Más datos sobre Zoomlion

Global. La multinacional china fue fundada en 1992 y cuenta a nivel global con más de 50 filiales y 3,000 empleados, con la proyección de superar los 4,000 este año. En Perú, ya tienen más de 100 trabajadores.

Top fabricantes. Zoomlion se ha consolidado como uno de los 10 mayores fabricantes de maquinaria pesada del mundo y es la primera empresa del sector que cotiza en la Bolsa de Valores de Shanghai y Hong Kong. Su capital registrado supera los US$ 1.2 billones.

SmarCity. La compañía cuenta con una SmartCity (ciudad industrial inteligente), 29 parques industriales en China y 11 bases de I+D y fabricación en el extranjero.

Filiales. En América Latina, tiene presencia a través de filiales en México, Panamá, Perú, Chile, Colombia y Brasil, y prevé sumar próximamente una operación en Argentina.

Venta directa. Zoomlion en el Perú opera como subsidiaria directa y no como distribuidora, lo que garantiza comunicación inmediata con las fábricas en China.

Líneas de producto. Su portafolio global abarca 13 líneas y más de 100 categorías de productos; y en Perú, opera actualmente ocho de ellas: movimiento de tierras, montacarga, plataforma aérea, grúas torres, grúas móviles, concreto, maquinaria agrícola y soluciones para la minería.