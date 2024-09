Los requerimientos por equipamiento ya se presentaban promisorios desde los primeros meses del 2024, alentado ello por el anuncio de nuevos proyectos mineros, así como por la mejor cotización de minerales como el cobre. “En el primer semestre, hemos apreciado una fuerte demanda de maquinaria Caterpillar, como camiones mineros y flota auxiliar, frente al mismo periodo del 2023. Justamente, estamos ampliando el parque de palas de mayor capacidad ante la necesidad de nuestros clientes”, menciona Gonzalo Díaz Pro, gerente general de Ferreyros.

Las expansiones de las operaciones mineras y el reemplazo de equipos por antigüedad también aportaron a la demanda, agrega Carlos Ceballos, gerente general Mining Equipment and Aftermarket Sales de Komatsu-Mitsui. “Las operaciones están en un momento de maximizar sus niveles de producción para aprovechar los mejores precios de los metales. Esto lleva a ciclos de minado y acarreo más extensos y, por ende, a más necesidad de equipos”, explica. Además, las empresas mineras están apuntando a adquirir maquinaria que les permita operar de manera amigable con el ambiente, reduciendo su nivel de emisiones.

Perspectivas 2025

Las perspectivas para el 2025 son alentadoras para los ejecutivos consultados para este artículo, pues indican que la anunciada reactivación de Tía María, en Arequipa, generará un gran impulso al sector gracias a sus dimensiones: se trata de un proyecto cuya inversión superaría los US$ 1,400 millones.

“Se espera que la demanda global de minerales clave, como el cobre y el litio, siga creciendo debido a la transición hacia energías renovables y a la electrificación de la movilidad. Esto impulsará la necesidad de vehículos pesados en la minería, especialmente en países como el Perú, que es un productor central de estos recursos”, afirma Agustín Merea, gerente de Minería de Scania Perú.

Además del proyecto de Southern Copper Corporation, el Ministerio de Energía y Minas ha reportado que para el periodo 2025-2028 comenzarían las obras para la Ampliación de Mina Justa (Ica), cuya inversión asciende a US$ 500 millones; Trapiche de Buenaventura, en Apurímac, por US$ 1,038 millones; Integración Coroccohuayco de Antapaccay, en el Cusco, por US$ 1,500 millones; y Zafranal, en Arequipa, por US$ 1,263 millones.

Durante los últimos meses, en tanto, se han concretado otros proyectos como la Ampliación Toromocho de Chinalco, en Junín, por US$ 815 millones, que empezaría a producir en las próximas semanas; la Reposición Antamina, en Áncash, por US$ 1,604 millones; y Chalcobamba de MMG, en Apurímac, por US$ 130 millones. Más resultados requieren más maquinaria.

Con este panorama, los proveedores analizan también próximas inversiones. Por ejemplo, Ferreyros ampliará su sede en La Joya, Arequipa, y, además de implementar un laboratorio de análisis de fluidos, culminará la construcción de su taller de reparación de componentes eléctricos y equipará el de soldaduras.

Tendencias

En Scania, al igual que los otros proveedores, esperan que el mercado de maquinaria minera esté dominado por tres factores: la conectividad de los equipos —y la generación en tiempo real de indicadores de rendimiento—, la autonomía (vehículos que se conducen solos, lo que permitirá reducir riesgos operativos y ofrecer continuidad a la producción) y la electrificación (el reemplazo del combustible fósil por baterías recargables o el uso de hidrógeno).

Desde Ferreyros, Díaz Pro añade que el otro cambio transformador que seguirá consolidándose es la tendencia al gigantismo; es decir, la demanda por maquinaria de mayor capacidad para operar.

En tanto, en Komatsu-Mitsui, Ceballos señala que, cada día, el reto operacional de la mina se va a mezclar con su desafío energético. “Todo esto va a requerir costear las inversiones con mucho detalle y análisis. Para eso, creemos que los clientes van a ir evaluando la factibilidad de la aplicación de los sistemas autónomos en sus operaciones. Ellos, por otro lado, ya están desarrollando iniciativas de digitalización en todos sus procesos, como un pilar clave y complementario a la automatización”, adelanta.

