La minería peruana avanza hacia un modelo de gestión cada vez más apoyado en datos. La incorporación de analítica avanzada, inteligencia artificial y plataformas de información en tiempo real está modificando la forma en que se planifican y ejecutan las operaciones, en un sector que enfrenta crecientes desafíos en productividad, seguridad operativa y cumplimiento ambiental.

Tradicionalmente, la toma de decisiones en minería se ha sustentado en la experiencia acumulada en campo. Sin embargo, el volumen y la complejidad de las operaciones actuales han llevado a las empresas a buscar herramientas que permitan reducir la incertidumbre y responder con mayor rapidez a escenarios operativos cambiantes. En ese contexto, la digitalización aparece como un habilitador clave para pasar de la intuición a decisiones respaldadas por evidencia.

Del dato disperso a la información útil

La digitalización minera abarca desde la integración de sensores inteligentes en maquinaria y procesos críticos, hasta la aplicación de modelos predictivos que permiten anticipar fallas, optimizar cadenas de valor y reducir costos operativos. La minería moderna requiere sistemas capaces de medir, correlacionar y modelar grandes volúmenes de información de campo para generar decisiones más rápidas y con mayor precisión.

“La minería peruana está en un punto de inflexión: pasar del conocimiento empírico a una gestión basada en datos no solo incrementa la eficiencia operativa, sino que también fortalece la seguridad, la sostenibilidad y la competitividad a nivel global” , señala Renato Chávez Girao, Executive COO de Bluetab en Perú.

Este enfoque posibilita una mejor planificación de actividades, la identificación temprana de riesgos operativos y la generación de indicadores clave que impactan positivamente tanto en el negocio como en las comunidades cercanas a los yacimientos.

La digitalización y el uso de datos en tiempo real empiezan a redefinir la forma en que se planifican y ejecutan las operaciones mineras en el país. Foto: Andina.

Impacto operativo y sostenibilidad

Más allá del componente tecnológico, la digitalización tiene efectos directos en la competitividad del sector. La reducción de tiempos de análisis, la automatización de procesos y una mejor gestión del consumo energético se traducen en menores costos operativos y mayor control sobre la operación.

Estos avances no solo incrementan la productividad, sino que también disminuyen el riesgo de paralizaciones no planificadas y refuerzan las prácticas de seguridad en entornos de alta complejidad.

“Estamos viendo que las organizaciones mineras que adoptan una gestión basada en datos pueden responder con mayor rapidez a las demandas del mercado y, además, fomentar una cultura interna de mejora continua, indispensable en un sector tan competitivo”, añade Chávez Girao.

Una transformación en curso

La adopción de plataformas modernas de datos y soluciones de inteligencia artificial ya no se limita a iniciativas piloto. En la minería peruana, estas herramientas comienzan a consolidarse como parte de una estrategia de largo plazo orientada a sostener la competitividad y alinearse con prácticas internacionales.

En este escenario, los datos se posicionan como un insumo central para articular eficiencia operativa, sostenibilidad y transparencia. La transformación digital del sector avanza de manera gradual, pero apunta a redefinir la forma en que se gestionan las operaciones mineras en el país. En este nuevo escenario, los datos se consolidan como el eje central de una minería más inteligente y preparada para el futuro.