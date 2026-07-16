Al cierre de la primera mitad del año, el empleo creció con mayor fuerza para los trabajadores con educación superior universitaria o técnica. | Foto: Archivo GEC
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Guadalupe Gamboa
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A pesar de la incertidumbre que generaron las elecciones presidenciales, el mercado laboral en Lima Metropolitana continuó su tendencia favorable durante el segundo trimestre del 2026, especialmente, para los peruanos con estudios técnicos y universitarios.

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