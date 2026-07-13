En julio, agosto y setiembre, el PBI se incrementó en 4.4% explicado por la evolución favorable del consumo final privado y por la mayor demanda externa. (Foto: Andina)
En julio, agosto y setiembre, el PBI se incrementó en 4.4% explicado por la evolución favorable del consumo final privado y por la mayor demanda externa. (Foto: Andina)
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Instituto Peruano de Economía (IPE)
Instituto Peruano de Economía (IPE)

El consumo privado se ha consolidado como uno de los principales motores de la economía peruana. Luego de crecer en el 2025 al mayor ritmo en siete años, excluyendo el rebote pospandemia, distintos indicadores muestran un dinamismo sostenido en la primera mitad de este año.

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