Ahora el gasto de las familias peruanas es el más bajo desde mediados del 2025 teniendo en cuenta que entre mayo y junio último ya se disipó totalmente el impulso que generaron los retiros extraordinarios de los fondos de las AFP realizados desde fines del año pasado.

El agotamiento de los retiros de fondos previsionales no fue lo único que afectó el resultado. El reporte del BBVA Research indica que la moderación del consumo se da en un contexto en el que el poder adquisitivo de las familias se ve afectado por el incremento de precios.

Cabe mencionar que la inflación anual en junio fue 4.01%, lo que la mantiene fuera del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), de entre 1% y 3%, desde marzo.

El gasto de los hogares peruanos volvió a crecer en junio, aunque con menor impulso.

Pese a esto, la economista senior de BBVA Research, Vanessa Belapatiño, precisó que el ritmo actual de consumo se ubica apenas por debajo del promedio observado entre 2017 y 2026, por lo que no sería un deterioro, sino un retorno a niveles más habituales. Es más, añadió, existen otros varios factores que continúan respaldando el consumo.

“Todavía el gasto de los hogares está soportado en el mercado laboral. Si bien hubo una pequeña desaceleración del crecimiento de puestos formales, todavía vienen creciendo a tasas interesantes, y hasta abril la masa salarial -reflejo de la capacidad de gasto que tienen los hogares- está sobre el 5%”, comentó a Gestión.

Además del empleo, Belapatiño resaltó que el índice también se respalda en la recuperación de la confianza del consumidor, que nuevamente se acerca al terreno optimista, así como en el avance del crédito de consumo, que alcanzó una tasa de 14% en mayo.

Con lo mencionado, se estima que el consumo de los peruanos creció 9.7% en el segundo trimestre, por debajo del 17.4% registrado entre enero-marzo. De cara a los próximos meses, se esperaría que el consumo continúe mostrando una moderación, pero no una caída significativa.

“Esperamos que esta moderación no sea amplia porque los soportes de empleo, crédito y confianza son importantes. La situación actual la describimos como una normalización hacia una tasa previa a los retiros [de las AFP], que nos brindaron una mejora temporal con tasas del 20% que no son usuales”, precisó Belapatiño.

Pese a la desaceleración, el gasto sigue sostenido por el mercado laboral, el crédito y la confianza de los consumidores siguen sosteniendo el gasto, indica BBVA Research.

Menos consumo en categorías esenciales

Al revisar las compras solo con tarjetas de crédito y débito -con las cuales se efectuó el 76% del gasto realizado por los peruanos en el mes- se evidencia que en junio se tuvo un consumo más débil en categorías esenciales como alimentos y educación.

Luego de desacelerarse en los meses previos, en junio el gasto en alimentos cayó 1.4%. Este resultado se observa ante una marcada caída de las transacciones en supermercados, donde se da más de la mitad del gasto en la categoría, mientras que en los restaurantes el consumo creció a un menor ritmo.

Para Belapatiño, detrás de este comportamiento podría estar el efecto del alza de precios sobre las decisiones de compra de las familias.

“Podría estar asociado al aumento de la inflación y al cambio en el lugar donde uno compra sus alimentos. Una teoría es que puede haber habido un cambio hacia lugares más económicos, como mercados tradicionales, para recomponer el gasto”, explicó.

En tanto, el gasto en educación retrocedió 5.5%, profundizando la caída de 2.1% registrada en mayo, pero BBVA descarta que esto responda a un deterioro estructural del consumo.

Al revisar las compras solo con tarjetas de crédito y débito -con las cuales se efectuó el 76% del gasto realizado por los peruanos en el mes- se evidencia que en junio se tuvo un consumo más débil en categorías esenciales como alimentos y educación. (Foto: GEC)

¿En qué aumentaron sus gastos los peruanos?

En contraste, el mes pasado se observó una aceleración o una “salida” del terreno negativo del gasto en 4 categorías: Transporte, Salud, Turismo y Entretenimiento.

El mayor aumento de junio se observó en Transporte. Este componente registró un crecimiento de 26.9% interanual ante un mayor consumo de combustibles, taxis y servicios de delivery, lo cual en conjunto equivale a S/ 7 de cada S/ 10 que se gastan en el rubro.

Los peruanos también elevaron su gasto en Salud, que creció 12% en junio. Dentro de esta categoría se reportaron más transacciones tanto en hospitales y clínicas como en farmacias y boticas.

Más allá de las categorías esenciales, en junio continuó recuperándose el gasto en Turismo. La categoría pasó a crecer en 5.2% ante un aumento de la demanda de pasajes aéreos y alojamiento, mientras avanza lentamente el interés por los tours.

Más allá de las categorías esenciales, en junio continuó recuperándose el gasto en Turismo. Foto: Pixabay.

Otro rubro que se recuperó fue el de Entretenimiento, donde el gasto pasó de una caída de 8% en mayo a un ligero avance de 0.3% en junio. Aunque el crecimiento fue bajo, el cambio en el consumo se explica por mayores transacciones en casinos y loterías, que representan un tercio del gasto total en entretenimiento.

“Esto no marcaría todavía una tendencia, pero efectivamente el gasto menos primario o menos esencial es el que ha mejorado y se mantiene alto. Esperaría un par de meses más para ver si hay algo más marcado”, añadió Belapatiño.

Un rubro que aún cae, pero lo hace en menor medida, es servicios públicos residenciales. Pese a que el indicador siguió en negativo, redujo su caída pasando de -7.8% en mayo a -4.7% en junio por mayores gastos en telefonía, internet, cable, así como en servicios de agua, electricidad y streaming.

En paralelo, se observa que algunas categorías continuaron creciendo, pero perdieron dinamismo frente a meses previos, entre ellas se encuentran hogar; moda y belleza; y otras compras, asociado a tiendas por departamento y productos electrónicos.