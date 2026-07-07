El consumo de los hogares continuó perdiendo dinamismo en junio con menor gasto en alimentos y educación, pero mejoró en turismo, salud y entretenimiento. | Foto: Andina
El consumo de los hogares continuó perdiendo dinamismo en junio con menor gasto en alimentos y educación, pero mejoró en turismo, salud y entretenimiento. | Foto: Andina
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Guadalupe Gamboa
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El consumo de los hogares peruanos mantuvo su tendencia positiva en junio, aunque a un ritmo menor que en los meses previos. El Índice Big Data de Consumo Privado de BBVA Research -que mide el uso de tarjetas y el retiro de efectivo, ajustado por la inflación- creció 7.7% el mes pasado, lo que representó su quinta desaceleración consecutiva.

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