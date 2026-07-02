Puerto Maldonado lideró el alza de precios en junio debido al encarecimiento del transporte. (Imagen: Andina)
Puerto Maldonado lideró el alza de precios en junio debido al encarecimiento del transporte. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Los precios al consumidor continúan al alza en el Perú, pero no afectan por igual a todas las regiones. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en los últimos 12 meses, a junio, son seis las ciudades con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) superior al promedio nacional de 3.57%.

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