Los precios van en ascenso. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana aumentó 0.23% en junio, con lo que la inflación anual llegó a 4.01%, uno de sus mayores niveles desde finales del 2023.

En el mes, aunque no todos los productos y servicios tuvieron fuertes alzas, al igual que en periodos anteriores, la mayor presión en los precios provino principalmente de la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas.

En total, son 10 productos que marcaron la pauta de junio, ya sea por su incidencia al alza o a la baja en la inflación mensual. El grueso son alimentos. Aquí la lista detallada.

Los precios van en ascenso. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana aumentó 0.23% en junio. | Foto: Andina

¿Qué productos movieron la aguja en junio?

Los productos que más se encarecieron durante junio fueron los pescados como el bonito, cuyo precio se disparó en 48.7% en medio de oleajes anómalos que redujeron la disponibilidad de especies marinas.

Si bien el INEI mide la data minorista, para tener un acercamiento, Gestión revisó la información disponible del Ministerio de Producción (Produce) que indica que en los mercados mayoristas de la capital el kilo de bonito promedió los S/ 7.70. Incluso en las últimas semanas llegó a un precio de S/ 8.90 el kilo frente a los S/ 5.10 que costaba en mayo.

Las frutas también enfrentaron un alza de precios, principalmente los que más pesaron en la inflación fueron el mango (27.2%), y la papaya (14%).

De acuerdo con los datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en la última semana el precio promedio del mango edward en los mercados mayoristas de Lima era de unos S/ 8.62 por kilo, superando a los S/ 6.78 que registró a fines del mes de mayo.

En cuanto a la papaya, los datos del Gran Mercado Mayorista de Lima muestran que el kilo pasó de un precio de S/ 2.63 a costar cerca de S/ 3 en el último mes.

Además de estos alimentos, el reporte del INEI indica que el precio de los huevos de gallina subió 4.5%. Al corroborarse con la información del Midagri, se observa que el kilo de huevos rosados subió a un promedio de S/ 6.35 a fines de junio .

Con esta alza de precios en diferentes alimentos, se observó una incidencia en los mayores precios de los servicios de restaurantes. El desayuno en restaurantes aumentó 0.9%, mientras que el arroz chaufa y el chicharrón de chancho subieron 0.6% cada uno, seguidos del menú y el pollo a la brasa que subieron 0.5% y 0.4%, respectivamente.

Los productos que más se encarecieron durante junio fueron los pescados como el bonito. (Imagen: INEI)

Los productos que bajaron de precio

No todos los productos se encarecieron. La mayor incidencia en la caída de precios la tuvo el pollo eviscerado, que retrocedió 4.9%, así como de sus principales cortes: alas (-4.2%), pierna (-4.1%) y pechuga (-3.4%), debido a un mayor abastecimiento en los mercados de la capital.

Por ahora, al cierre de junio, los reportes del Midagri estiman que en los mercados minoristas el pollo se vende a unos S/ 9.86 el kilo.

Asimismo, entre los alimentos, las caídas que más impactaron fueron las de la arveja verde (-21.3%), y la papa blanca (-7.1%).

Por ejemplo, el Midagri indica que en el último mes la arveja verde pasó de costar S/ 3.61 a solo S/ 3, mientras que la papa blanca ahora se encuentra a S/ 1.07 en los mercados mayoristas.

En transporte, la reducción de los combustibles ayudó a contener el resultado general. El gasohol y el diésel bajaron 6.5% cada uno, mientras que el GLP vehicular retrocedió 2%.