Los oleajes anómalos vienen golpeando con fuerza el litoral peruanolo que genera un impacto a las diversas regiones del país, sobre todo las que van desde Áncash hasta La Libertad. El incremento de la intensidad de las olas ha provocado inundaciones, daños en infraestructura costera y la paralización de actividades pesqueras.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó hace una semana cerca de 100 cerrados debido a estas alteraciones climatológicas.

Los oleajes anómalos, sumado a los efectos de El Niño Costero, han impactado duramente en las cevicheras, ya que se ha generado un incremento en el costo de los principales insumos de este negocio.

En el marco del Día Nacional del Ceviche, que se celebra el 28 de junio, Javier Vargas, vocero de Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú (ARMAP), comentó que el precio del pescado fileteado utilizado para la preparación del ceviche ha aumentado entre 40% y 50% en las últimas semanas. Productos que antes se comercializaban alrededor de S/ 23 por kilogramo hoy superan los S/ 35.

“Estamos pasando un momento bastante difícil. Primero por el alza de los alimentos de primera necesidad debido al incremento del precio del petróleo. Y ahora, en estas últimas semanas los fenómenos climáticos han subido los precio de diferentes pescados y mariscos hasta en un 40% a 50%”, detalló a Gestión.

Entonces, “ello está haciendo imposible tener un buen margen de rentabilidad, que no pasa más del 20%. Estamos trabajando a pérdida prácticamente”, añadió.

Pesca de merluza. (Foto: Andina)

¿Habrá aumento de precios del ceviche?

Vargas comentó que, pese a esta situación, no habría un incremento de precios por el lado de las cevicherías.

“El día de ayer nos reunimos en Consejo y tomamos la decisión de hacer un llamado a los a los dueños de restaurantes y cevicherías a no subir de precio. Estamos con la esperanza de que este fenómeno pase”, refirió.

El fenómeno de El Niño costero ha hecho que pescados como corvina, lenguado, mero y merluza suban sus precios. La merluza, por ejemplo, paso de S/10 a S/ 27 el kilo, señaló.

“Estamos a pocos días de celebraciones el Día del Ceviche, en donde nosotros teníamos la esperanza de poder generar más ventas, pero hemos tenido que postergar algunas actividades porque estamos preocupados por esta situación”, añadió.

Reducción de personal

Javier Vargas refirió que una de las medidas para poder contrarrestar los altos precios del pescado sería la reducción de personal, ello a fin de disminuir el impacto en las cevicherías.

“Realmente es la única forma que que nosotros podríamos reactivarnos. Estamos trabajando sin margen de rentabilidad y para no perder más ni afectar el bolsillo del cliente, la opción es reducir personal de cocina y de salón”, explicó.

“Es la única medida que estamos evaluando”, destacó.

Ceviche. (Foto: Andina)

Medidas adicionales

El vocero del gremio pidió al Gobierno que se aperturen ciertos puertos seguros para la pesca artesanal.

Asimismo, recalcó la importancia de que “se pueda articular alianzas entre pescador y cocineros para que los intermediarios no se aprovechen de esto y poder trasladar también la economía al pescador”.

Vargas también contó que se estaba evaluando bajar el gramaje del del ceviche, que en la actualidad es de 200 g, sin embargo, esta medida quedó descartada.

“Vamos a seguir manteniendo el gramaje actual y no vamos a subir los precios para que el cliente pueda acudir a los restaurantes, porque tampoco sería bueno generar ausentismo”, dijo.