Luego de varios meses impulsado por los retiros de AFP, el gasto con tarjeta de los peruanos se modera.| Foto: Andina
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Guadalupe Gamboa
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Los hogares peruanos moderaron sus gastos a un mayor nivel en medio del periodo electoral. Según el Índice Big Data de Consumo Privado de BBVA Research -que mide el uso de tarjetas y el retiro de efectivo-, el gasto de las familias creció solo 9.4% en mayo, por debajo de meses previos.

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