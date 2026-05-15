Los peruanos consumimos 42 litros de cerveza al año por persona, lo cual está muy por debajo del promedio en América Latina, de acuerdo con el Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias.

Por ejemplo, en Brasil el consumo per cápita es de 70 litros, en Colombia, 50 litros y en México, 83 litros.

Dante Carhuavilca, gerente del IEES mencionó que dentro de las oportunidades para expandir el consumo de cerveza se encuentra su vinculación con la riqueza gastronómica, a través del maridaje en restaurantes.

Para ello se debe aprovechar el posicionamiento de la cerveza como parte elemental de la vida social de los peruanos, considerando que se bebe en fiestas y reuniones de todo tinte: desde matrimonios hasta partidos de fútbol.

Carhuavilca sostuvo que también hay un nicho de mercado para la cerveza sin alcohol o con menos de 5.0 grados, así como más innovaciones en sabores.

Inflación vuelve más sensible el gasto en bebidas

Antonio Castillo, director institucional de la SNI, reconoció que ante el contexto económico actual —marcado por la inflación interanual en 4.0%, su valor más alto en dos años y el acotado crecimiento del PBI— el consumo de cerveza podría verse afectado.

“Va a ser un producto más sensible al bolsillo del consumidor”, dijo a Gestión.

Castillo enfatizó que la producción cervecera ronda los 1,400 millones de litros anuales y son 321 empresas las que se dedican a este producto, el cual aporta cerca del 1% del PBI.

La Cámara Cervecera plantea habilitar su venta en espectáculos deportivos para acelerar el crecimiento de una categoría que avanza a doble dígito. Foto: difusión

En tanto, Raúl Castro, gerente general de la Cámara Cervecera del Perú, señaló que el consumo de cerveza se mantiene relativamente estable y volvió a niveles prepandemia.

Destacó también el crecimiento de la cerveza sin alcohol, categoría que —según Castro— avanza “a doble dígito” debido a cambios en las preferencias de los consumidores.

En esa línea, consideró que una alternativa para impulsar esta categoría sería permitir la venta de cerveza sin alcohol en eventos deportivos, para así elevar el ratio de consumo.

“Sería importante que esas oportunidades de consumo también se traduzcan en que la normatividad permita, por ejemplo, que en eventos deportivos se pueda vender cerveza sin alcohol”, señaló.

Cabe precisar que la cerveza involucra a más de 350,000 bodegas a nivel nacional, y representa un 30% de sus ingresos, según la Asociación de Bodegueros del Perú.