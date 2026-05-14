La inflación en Argentina registró un avance de 2.6%, su primer dato a la baja en 11 meses, de acuerdo con datos oficiales.

Según el Indec, el retroceso inflacionario se dio por la desaceleración del precio de los alimentos y bebidas, que pasó de 3.4% a 1.5%. Ambos son componentes de gran impacto en la economía del hogar.

De esa manera, se observa un retroceso no visto desde mayo del 2025, cuando fue de 1.5% mensual.

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Desde entonces, la inflación subió paulatinamente hasta un pico de 3.4%, visto en abril.

La motosierra aplicada por Milei a las finanzas públicas de Argentina ha causado un gran descontento entre muchos ciudadanos, pero fue necesaria para lidiar con las desequilibradas finanzas públicas. Foto: difusión

“Retornando a la normalidad”, celebró en X el presidente argentino Javier Milei. A su criterio, el resultado se obtuvo “a pesar de los intentos golpistas” de la oposición y del shock externo de la guerra en Oriente Medio.

Si bien las cifras arrojan un retroceso inflacionario, la población no lo percibe en sus bolsillos. “La gente no siente tanto la baja en la inflación básicamente porque los salarios quedaron rezagados con respecto a la inflación”, dijo a la AFP el economista Guido Zack.

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Cabe recordar que cuando asumió el cargo en diciembre del 2023, la inflación anual en Argentina estaba en 211%. Dos años después, tras el ajuste fiscal de Milei, el indicador bajó a 31.5%.

Con información de AFP