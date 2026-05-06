Fitch Ratings mejoró la calificación crediticia de Argentina, lo que pone de manifiesto la creciente confianza en la iniciativa del presidente Javier Milei para reformar la economía y garantizar la financiación necesaria para hacer frente a las próximas obligaciones de deuda del país.

La agencia de calificación financiera anunció el martes que subió un escalón la nota de la deuda soberana argentina, que pasa de CCC+ a B-, tras reconocer “balances externos y fiscales estructuralmente mejorados” y “avances en las reformas económicas”.

La agencia acompañó su decisión con una perspectiva “estable”, lo que significa que no prevé modificar la calificación en los próximos seis meses.

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La medida “refleja una mejora estructural de los balances fiscales y externos, los avances en las reformas económicas, las mejores perspectivas de acumulación de reservas de divisas y nuestra expectativa de que el gobierno consiga la financiación adecuada para cubrir las obligaciones de deuda”, escribieron en el comunicado los analistas Christopher Dychala, Richard Francis y Shelly Shetty .

La administración de Milei se ha ganado a los inversores con una combinación de ajuste fiscal agresivo, desregulación y medidas para normalizar el régimen monetario y cambiario de Argentina. Los mercados se han recuperado notablemente desde que Milei reforzó su posición en el Congreso tras las elecciones de mitad de mandato de octubre, lo que ha alimentado las expectativas de que su agenda de reformas pueda ahora avanzar con menos obstáculos políticos.

La acción de calificación también refleja una serie de medidas políticas destinadas a restablecer gradualmente el acceso a los mercados, entre las que se incluyen una emisión de bonos bajo ley local por valor de US$ 1,000 millones en diciembre, un acuerdo de recompra por valor de US$ 3,000 millones con bancos internacionales en enero —la tercera operación de este tipo bajo el mandato de Milei— y un impulso más amplio para reconstruir las reservas de divisas del banco central.

Los inversores consideran que estas medidas son fundamentales para mejorar el perfil crediticio de Argentina tras años de impagos y controles de capital.

Los rendimientos de los bonos en Argentina han caído drásticamente desde los niveles de crisis observados en vísperas de las elecciones de mitad de mandato, situándose ahora los rendimientos del bono global en dólares con vencimiento en 2035 en torno al 10%.

El riesgo país —una medida de los diferenciales respecto a los bonos del Tesoro estadounidense comparables calculada por el índice EMBI de JPMorgan— cayó a su nivel más bajo en más de siete años, aunque una reevaluación global del riesgo tras la guerra en Irán lo ha empujado al alza desde entonces.

Los inversores han estado esperando que Argentina regresara a los mercados de capitales internacionales con una emisión de bonos regida por la legislación extranjera, aunque el ministro de Finanzas, Luis Caputo, ha descartado la posibilidad de una emisión a corto plazo y ha optado, en su lugar, por recurrir a fuentes de financiación locales.

No obstante, Fitch advirtió de que la posición de liquidez internacional del país sigue siendo débil y que Argentina es especialmente vulnerable a posibles crisis de confianza. Su solvencia también se ve limitada por la elevada inflación y un historial de inestabilidad macroeconómica, señaló la agencia de calificación.

Opinión sobre Milei

“El presidente Javier Milei salió de las elecciones de medio término de octubre de 2025 con un mandato popular reforzado y una base de apoyo en el Congreso para llevar adelante su agenda de reformas”, detalló Fitch.

La agencia menciona en particular “importantes victorias legislativas, entre ellas la reforma del mercado laboral, la reforma de la Ley de Glaciares (...) y un presupuesto que preserva un anclaje fiscal reforzado”.

La Ley de Glaciares regulaba desde 2010 la actividad económica, en particular la minera, en zonas glaciares y periglaciares.

El nuevo texto ofrece mayor margen a los gobiernos locales para definir las zonas “estratégicas” o “pertinentes” protegidas y, en función de ello, autorizar o no la actividad minera.

La ley, publicada a finales de abril, fue suspendida por un juez federal en la provincia patagónica de Santa Cruz (sur), a la espera del pronunciamiento sobre el fondo de un recurso presentado.

La ley de reforma del mercado laboral, que suscita oposición de los sindicatos, debe permitir flexibilizar el mercado laboral y estimular el empleo, según el gobierno.

El momento de Argentina

Argentina cuenta con un 43% de trabajadores en la economía informal.

Fitch también celebró el fortalecimiento de la posición externa de Argentina, que ha podido mejorar sus reservas de divisas, y espera una reducción del déficit de la cuenta corriente al 1% del PBI para este año.

Argentina obtuvo a mediados de abril, durante las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), una serie de promesas de apoyo por parte de las instituciones financieras internacionales.

El BM anunció que trabaja en una garantía que podría ascender a hasta US$ 2,000 millones para ayudar al refinanciamiento de la deuda argentina, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) añadió otros US$ 500 millones.

El FMI, por su parte, aprobó un nuevo tramo de ayuda de US$ 1,000 millones en el marco del programa en curso de US$ 20,000 millones.

El Fondo revisó a la baja su previsión de crecimiento (del 4% al 3.5%) para Argentina y duplicó su previsión de inflación (del 16.4% al 30.4%) para 2026.

Elaborado con información de AFP y Bloomberg