Customers wait in line at a Western Union location in the financial district of Buenos Aires, Argentina, on Tuesday, Nov. 21, 2023. Yesterday on Wall Street, Argentine stocks soared the most in at least a decade on optimism that Javier Milei might be able to fix the beleaguered economy, but day two will test the local markets after a holiday reopening and growing concerns about the potential wave of Argentines withdrawing pesos to buy dollars.
Customers wait in line at a Western Union location in the financial district of Buenos Aires, Argentina, on Tuesday, Nov. 21, 2023. Yesterday on Wall Street, Argentine stocks soared the most in at least a decade on optimism that Javier Milei might be able to fix the beleaguered economy, but day two will test the local markets after a holiday reopening and growing concerns about the potential wave of Argentines withdrawing pesos to buy dollars.
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Agencia Bloomberg
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Cristian Dezilio pensó que el préstamo que pidió para comprarle a su hijo un auto usado que le permitiera moverse por el conurbano de Buenos Aires era perfectamente manejable, a US$ 355 por mes en pesos.

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