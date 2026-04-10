Las primeras políticas del gobierno del presidente Javier Milei habían facilitado el acceso al crédito a millones de argentinos. La inflación anual, que había alcanzado un máximo cercano al 300%, se había desacelerado de manera drástica y la economía del país volvía a crecer.

Pero Dezilio se atrasó justo cuando todo empezó a cambiar de nuevo.

“Aumentó el pollo, aumentó la garrafa, y el sueldo se fue achicando”, dijo este padre de cuatro hijos. En diciembre de 2024, “cuando saqué el préstamo, no estaba todo tan caro. Yo lo podía pagar tranquilamente. Ahora se me hace cuesta arriba”.

Tasas de morosidad tocan máximo de 15 años en Argentina | Porcentaje de préstamos de hogares morosos

El mejor acceso de los argentinos al crédito fue un cambio significativo en un país donde ha sido escaso durante mucho tiempo, aunque la cantidad disponible todavía está muy por detrás del resto de América Latina. Pero ha surgido un nuevo problema a raíz del fuerte aumento de las tasas de interés, la desaceleración del crecimiento económico y el aumento del desempleo a finales del año pasado. Dezilio ahora se encuentra entre el creciente número de prestatarios que tienen dificultades para pagar sus deudas.

Según datos del banco central analizados por la firma EcoGo, con sede en Buenos Aires, la morosidad en préstamos personales no bancarios —desde billeteras digitales hasta tarjetas de crédito— aumentó al 24% en enero. Al mismo tiempo, el 10.6% de los hogares tienen al menos 90 días de retraso en sus préstamos bancarios, la cifra más alta desde que el banco central comenzó a llevar registros en 2010 e incluso superior a los niveles del vecino Brasil, donde el crédito es abundante.

La deuda personal asciende actualmente a aproximadamente una vez y media los ingresos de los argentinos, según estimaciones de Sebastián Menescaldi, director de EcoGo.

Esta tendencia expone un marcado contraste entre la precaria situación económica de un número creciente de argentinos y un panorama general caracterizado por dos años de crecimiento económico, menor inflación y un superávit fiscal fruto de un arduo trabajo. También explica, en parte, por qué el índice de aprobación de Milei cayó al 36% el mes pasado, el nivel más bajo de su presidencia.

El acceso al crédito, tanto para consumidores como para empresas, se ha considerado otro de los logros de Milei. Si bien sigue siendo relativamente escaso en comparación con otros países de la región, se ha duplicado hasta el 13,6% del producto interno bruto desde que asumió el cargo a finales de 2023, según datos del banco central.

Pero el aumento de las tasas de interés en todo tipo de préstamos el año pasado tomó por sorpresa a muchos consumidores.

Durante años, la alta inflación convirtió los pagos a plazos sin intereses en una estrategia común para mantener el poder adquisitivo de los consumidores, permitiendo que el aumento de los precios anulara el valor de la deuda. Pero ese margen de maniobra ha desaparecido a medida que la inflación se ha desacelerado.

Mientras tanto, los trabajadores del sector privado aún no han visto que sus salarios vuelvan a los niveles previos a Milei, ajustados a la inflación, mientras que los del sector público están 20 puntos porcentuales por debajo.

Incluso antes de que las tasas de interés subieran, los gastos fijos, como las facturas de servicios públicos, se habían quintuplicado desde que Milei llegó a la presidencia, mermando el ingreso disponible. Los recortes a los subsidios y la desregulación de los alquileres, el transporte y los servicios públicos han elevado esos gastos a cerca del 22% del presupuesto familiar, frente al 15% anterior, según la consultora Empiria. Y antes de gastar en cualquier otra cosa, aproximadamente una cuarta parte de los ingresos ya se destina al pago de deudas.

Argentina, entre los prestamistas privados más débiles de América Latina

“Hoy una familia al arrancar el mes ya tiene tomado gran parte del salario”, dijo Federico González Rouco , economista de Empiria.

Dezilio, que trabaja en una ferretería industrial en Buenos Aires, ha sufrido las consecuencias. A finales del año pasado, él y su esposa cerraron el puesto de conveniencia que administraban para complementar su salario, una decisión que atribuyó a la disminución del consumo entre la clase trabajadora argentina. Su esposa ahora organiza fiestas de cumpleaños infantiles.

“La gente antes salía a comprar como si fuera un 24 a la noche”, dijo. “Ahora, la gente si compra en el barrio, compra lo justo y necesario”.

Esto se debe en parte al crecimiento desigual que se ha producido bajo el gobierno de Milei. La agricultura, la minería y los servicios financieros, que emplean a cerca del 8% de la fuerza laboral argentina, registraron un auge del 17% en el último trimestre de 2025. Pero los sectores de manufactura, turismo, comercio y construcción, que requieren mayor mano de obra y representan aproximadamente la mitad de todos los empleos formales, se contrajeron un 3%, según un estudio de Barclays.

Las cifras del gobierno muestran que, desde que Milei asumió el cargo, las empresas han recortado 200,000 puestos de trabajo asalariados formales, lo que representa aproximadamente el 3% del total. La inflación no se ha desacelerado desde mayo pasado, y la guerra en Irán solo aumenta las previsiones futuras.

Ana Valerio solicitó un préstamo en 2024 para ayudar a pagar la fiesta de quinceañera de su hija. Fotógrafa: Sarah Pabst/Bloomberg

En Ezeiza, un suburbio de Buenos Aires, Ana Valerio, empleada de una tienda, solicitó un préstamo en 2024 para ayudar a pagar el quinceañero de su hija, una fecha importante en Latinoamérica que suele ser motivo de una gran celebración. Su esposo, Darío, ya había perdido su trabajo cuando solicitaron el préstamo, y a principios de este año perdió otro empleo en una fábrica.

La deuda de la fiesta de cumpleaños de Valerio fue enviada a una agencia de cobranza.

“Ahí empezó la bola de nieve”, dijo Valerio, madre de dos hijos que gana US$ 1,000 al mes trabajando en unos grandes almacenes en Ezeiza. “Fue re lindo. Cada vez que veo las fotos digo ‘bueno, lo hicimos’, pero yo sé lo que me quedó pendiente”.