El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este martes que el alza en la inflación del pasado marzo le “repugna” pero que “para adelante se va a derrumbar” producto de la continuidad de las políticas económicas de su Gobierno.

Estas declaraciones las realizó durante un discurso en la conferencia de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina frente a empresarios y parte de su gabinete, el mismo día en que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que los precios al consumidor crecieron el 3.4 % en comparación con el mes de febrero.

“Detesto la forma de hacer las cosas que hace la política tradicional, y como odio a la inflación, y como el dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación”, afirmó Milei.

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A pesar de que la tasa de inflación interanual registrada en marzo marcó una caída respecto al 33,1 % de febrero, que había sido la más alta en 6 meses, los precios al consumidor registraron el alza intermensual más elevada desde marzo de 2025, cuando se ubicó en el 3,7 %, y ya son 10 los meses de indicadores de inflación en ascenso.

El mandatario relacionó este proceso con leyes votadas por la oposición en el Congreso y la turbulencia económica producida por la incertidumbre en los mercados durante las elecciones parlamentarias de 2025.

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“La inflación para adelante se va a derrumbar y la economía va a retornar el fuerte sendero de crecimiento que teníamos previo al ataque de la política”, remarcó.

Milei afirmó que la inflación es un fenómeno monetario y explicó que las cifras actuales de precios se relacionan con una pronunciada caída en la demanda de dinero durante la segunda mitad del año pasado.

“Vamos a sacar todos los pesos de la calle hasta que colapse la tasa de inflación, y no vamos a parar en eso. No vamos a ceder un ápice en la política monetaria”, dijo en referencia a distintos analistas y sectores empresarios que critican desde hace meses al Gobierno por la baja actividad económica de Argentina.

En esa línea, Milei sostuvo que “no existe ‘trade off’ entre inflación y crecimiento o entre inflación y desempleo”, por lo que su Gobierno no saldrá del “manual de hacer las cosas bien” aún cuando eso tenga impacto en su imagen pública y en las opciones de una posible reelección presidencial en 2027.

Elaborado con información de EFE.