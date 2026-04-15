El presidente argentino Javier Milei pronuncia el discurso en la Universidad Ludovika de Servicio Público en Budapest, el 21 de marzo de 2026. (Attila KISBENEDEK / AFP)
El presidente argentino Javier Milei pronuncia el discurso en la Universidad Ludovika de Servicio Público en Budapest, el 21 de marzo de 2026. (Attila KISBENEDEK / AFP)
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producto de la continuidad de las políticas económicas de su Gobierno.

Estas declaraciones las realizó durante un discurso en la conferencia de la

“Detesto la forma de hacer las cosas que hace la política tradicional, y como odio a la inflación, y como el dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación”, afirmó Milei.

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A pesar de que la tasa de inflación interanual registrada en marzo marcó una caída respecto al 33,1 % de febrero, que había sido la más alta en 6 meses, los precios al consumidor registraron el alza intermensual más elevada desde marzo de 2025, cuando se ubicó en el 3,7 %, y ya son 10 los meses de indicadores de inflación en ascenso.

durante las elecciones parlamentarias de 2025.

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“La inflación para adelante se va a derrumbar y la economía va a retornar el fuerte sendero de crecimiento que teníamos previo al ataque de la política”, remarcó.

durante la segunda mitad del año pasado.

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“Vamos a sacar todos los pesos de la calle hasta que colapse la tasa de inflación, y no vamos a parar en eso. No vamos a ceder un ápice en la política monetaria”, dijo en referencia a distintos analistas y sectores empresarios que critican desde hace meses al Gobierno por la baja actividad económica de Argentina.

En esa línea, Milei sostuvo que “no existe ‘trade off’ entre inflación y crecimiento o entre inflación y desempleo”, por lo que su Gobierno no saldrá del “manual de hacer las cosas bien” aún cuando eso tenga impacto en su imagen pública y en las opciones de una posible reelección presidencial en 2027.

Elaborado con información de EFE.

Javier Milei. (Foto referencial: EFE)
Javier Milei. (Foto referencial: EFE)

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