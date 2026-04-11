El vino de la semana.- Hubo un tiempo en que el cristal dejó de brindar y las bodegas se convirtieron en confesionarios. El 17 de enero de 1920, una sombra puritana recorrió el mundo desde el norte y decretó que el gozo líquido era un pecado legal. La Ley Seca no fue solo una prohibición; fue un intento de secar el alma de una civilización que, desde tiempos homéricos, ha buscado la verdad en el fondo de una copa.

El vino clandestino: los “ladrillos de uva”

Para el bebedor de hoy, acostumbrado a la libertad de las cartas de vinos infinitas, resulta casi poético imaginar la desesperación de aquellos años. El ingenio humano, siempre sediento, encontró grietas en el muro de la abstinencia. Surgieron los “ladrillos de uva”: bloques de mosto deshidratado que cruzaban el país con una advertencia que era, en realidad, una receta: “Cuidado, no deje este bloque en agua por 21 días porque, por error, podría convertirse en vino”.

Era una danza de máscaras. El consumidor no buscaba una etiqueta; buscaba el recuerdo de la fermentación. Se plantaron variedades rústicas, uvas de piel gruesa como la Alicante Bouschet, que resistían viajes interminables en vagones de tren. En el camino se perdió la finura del Pinot Noir y la elegancia del Cabernet. La cantidad derrotó a la calidad; la supervivencia, al estilo.

"“Cuidado, no deje este bloque en agua por 21 días porque, por error, podría convertirse en vino”.

Entre la religión y el uso medicinal

Lo que aprendimos de aquellos trece años de sequía impuesta es que el vino es inseparable de la fe y la salud. Las pocas bodegas que no arrancaron sus cepas se refugiaron en el rito. El vino sacramental se convirtió en el santuario de la vid; bajo la estola del sacerdote, el jugo de uva seguía siendo sangre viva.

Mientras tanto, en las ciudades, el vino se disfrazaba de tónico medicinal. Los médicos extendían recetas para aliviar el espíritu, confirmando lo que los sommeliers sabemos por oficio: el vino es el único fármaco que cura la melancolía.

Impacto de la Ley Seca en la industria del vino global

El impacto no fue solo local; fue un sismo que agrietó la vitivinicultura global. Europa, con sus cavas llenas de Burdeos y Champagne, vio desaparecer su mercado más voraz. Las grandes casas se vieron a replantear el lujo y la distribución.

En Estados Unidos, el daño fue más profundo: se perdió el hilo de la tradición. Cuando la ley cayó en 1933, el paladar estaba roto. Pasó casi medio siglo para antes que la elegancia volviera a ser la norma y no la excepción.

La lección de la Ley Seca

Hoy, tras 25 años de recorrer viñedos, entiendo que la Ley Seca nos dejó una lección de humildad: el vino es invencible. Podrán prohibir la venta, podrán sellar las barricas, pero no pueden borrar la memoria del paladar. Aquellos años oscuros nos enseñaron que el vino no es un artículo de consumo, es un derecho cultural.

La historia nos ha demostrado que no existe decreto capaz de domesticar el instinto de la vid, ni ley lo suficientemente árida para marchitar la sed de belleza. Aquellos años de silencio solo sirvieron para confirmar que el vino no es un exceso, sino una herencia; no es un producto, sino un lenguaje que siempre encuentra la forma de volver a pronunciarse.

Hoy, cuando el cristal de nuestras copas se encuentra con la luz, no solo celebramos un varietal o un terruño. Brindamos por la libertad de la pausa, por el derecho al matiz y por esa persistencia casi sagrada que permitió que el vino sobreviviera a la sombra. Porque mientras exista un hombre dispuesto a esperar por una fermentación y un alma deseosa de ser conmovida por un aroma, el brindis será siempre el acto de rebeldía más elegante de la humanidad.

"Que este recorrido sirva como una invitación para entender que el vino exige pausa, no solo en el paladar, sino en el juicio. Antes de descorchar, permitamos que la mente reconozca el valor de lo que hay en la copa." // EFE/YURI KOCHETKOV/Archivo

Salud por la memoria, y por que nunca más nos falte el vino para contarla.

Que este recorrido sirva como una invitación para entender que el vino exige pausa, no solo en el paladar, sino en el juicio. Antes de descorchar, permitamos que la mente reconozca el valor de lo que hay en la copa. Elegir bien también es un acto de respeto por su origen. Porque, al final, la mejor elección nace de la conciencia y se consagra con el placer.

Carpe vinum. “Aprovecha el vino”.