Billetes de peso argentino frente a una casa de cambio en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 22 de octubre de 2025. Fotógrafo: Tomas Cuesta/Bloomberg
Billetes de peso argentino frente a una casa de cambio en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 22 de octubre de 2025. Fotógrafo: Tomas Cuesta/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Durante más de una década, los inversores podían confiar en que el peso argentino haría una sola cosa: desplomarse. Ahora, mientras la guerra en Irán sacude los mercados globales, está prosperando.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.