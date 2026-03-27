El gobierno del presidente Javier Milei ha logrado avances “impresionantes” en la reducción de la inflación y en el endurecimiento de la política fiscal, dijo Todd Martinez , codirector del grupo de soberanos de América en la agencia calificadora. Eso le ha valido dos mejoras desde finales de 2024, llevándolo a CCC+, siete escalones dentro del grado especulativo.

Pero fortalecer el balance del banco central —y demostrar que puede conservar esos dólares— sigue siendo clave.

“La acumulación de reservas es la pieza faltante”, dijo Martinez en una entrevista. “Para dar el siguiente paso hacia B-, nos gustaría ver al gobierno comprando dólares más que suficientes para pagar su deuda y también construir una reserva para el futuro”.

El banco central, que declinó comentar, ha comprado aproximadamente US$ 3,500 millones en reservas este año, manteniendo su ritmo incluso mientras la guerra con Irán sacude los mercados. Tiene como objetivo adquirir entre US$ 10,000 millones y US$ 17,000 millones en 2026. Si bien el esfuerzo ha sido bien recibido, los inversionistas siguen cautelosos sobre cómo Argentina cumplirá con los próximos pagos de bonos sin erosionar esas reservas, especialmente después de que los funcionarios descartaran un regreso cercano a los mercados internacionales de deuda.

Esa tensión se refleja en los diferenciales soberanos, que se mantienen en aproximadamente el doble de lo que Milei busca. El ministro de Economía, Luis Caputo, quien se ha resistido a emitir nueva deuda en el exterior en los niveles actuales, dijo recientemente que Argentina ha identificado financiamiento para cubrir vencimientos de corto plazo y trabaja en fuentes alternativas, sin dar detalles. Una operación como la oferta de recompra de Ecuador, vista por inversionistas como una posible vía para Argentina, también fue descartada.

Argentina cotiza con diferenciales más amplios que pares con potencial mejora

Un ejercicio exitoso de gestión de pasivos que reduzca las necesidades financieras de corto plazo de Argentina sería uno de los “mejores catalizadores para nuestra calificación”, dijo Martinez. “Muchos tenedores actuales y potenciales de bonos podrían ver eso y tener mayor disposición a prestar a Argentina a un menor costo, mejorando la disponibilidad de financiamiento”.

Una mejora tendría beneficios concretos. Muchos inversionistas institucionales tienen restricciones para mantener deuda de baja calificación, lo que limita la demanda por bonos argentinos y mantiene elevados los costos de financiamiento. Una calificación más alta podría ayudar a ampliar la base de inversionistas, reducir el riesgo país y mejorar el acceso al financiamiento, dinámicas que se han visto en otros mercados.

“Argentina sigue siendo un país con un mayor grado de vulnerabilidad y realmente necesita construir ese colchón de reservas o póliza de seguro para lograr una calificación más alta”, dijo Martinez. El objetivo del gobierno para este año es “probablemente suficiente” para una mejor calificación, agregó, pero solo si esas reservas no se utilizan inmediatamente para el servicio de la deuda.

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El país sudamericano, que ha incumplido múltiples veces su deuda, tiene casi US$ 4,200 millones en pagos de bonos en moneda extranjera con vencimiento en julio. Sus vencimientos de deuda de mercado en moneda dura están proyectados en US$ 20,800 millones en 2027, incluyendo capital e intereses, según el bróker local Facimex.

Argentina también debe al Fondo Monetario Internacional casi US$ 3,700 millones este año y US$ 7,800 millones el próximo, según datos del organismo.

“Creemos que este gobierno siempre encontrará una forma, pero para llegar a B- necesitamos saber de dónde podrían venir esos dólares en los próximos años, por lo que la claridad sobre estas fuentes de financiamiento será importante”.

S&P Global Ratings también subraya la necesidad de acumular reservas como colchón, al argumentar que un mayor acceso a financiamiento voluntario mejora la probabilidad de una mejora desde los niveles actuales de CCC+. Moody’s Ratings, por su parte, dice que Argentina aún podría avanzar en su calificación sin recuperar el acceso a los mercados.

“El foco siempre es, en el caso de Argentina, la balanza de pagos”, dijo Jaime Reusche, alto funcionario de crédito de la firma, en una entrevista. Moody’s califica a Argentina en Caa1, también siete niveles dentro del territorio especulativo, con perspectiva estable.