Banco Nacional de Argentina en el distrito financiero de Buenos Aires. Fotógrafa: Erica Canepa/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El camino de Argentina hacia una codiciada mejora en su calificación crediticia depende de una acumulación sostenida de reservas en moneda extranjera, según Fitch Ratings.

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