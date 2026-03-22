Las tasas de mora en el pago de la financiación obtenida por empresas y familias se han disparado en Argentina, donde casi la mitad de los hogares no llega con sus ingresos a fin de mes y se ve obligada a endeudarse para cubrir sus gastos cotidianos.

Mora excesiva

De acuerdo a los últimos datos disponibles del Banco Central argentino, el nivel de mora de las financiaciones bancarias a las familias (préstamos y tarjetas de crédito) se ubicó en el 10.6 % en enero pasado, cifra que multiplica por cuatro la tasa de enero de 2025 (2.67 %).

El nivel de morosidad de la financiación bancaria a las empresas también se disparó en el último año: pasó de 0.77 % en enero de 2025 a 2.8 % en enero último.

“La recesión, en conjunto con cierto deterioro del poder adquisitivo y las dificultades crecientes en varios sectores productivos, está generando problemas de repago de préstamos, luego de un aumento fuerte en los montos otorgados varios meses atrás” , apuntó días atrás la consultora LCG.

El aumento de tasas y la caída de ingresos dificultan el pago de deudas. (Foto: Pexels)

Retrasos con los bancos

Los crecientes niveles de morosidad y cargos por incobrabilidad presionan la rentabilidad de los bancos que operan en Argentina.

Según señaló el pasado martes la calificadora de riesgo Moody’s, la morosidad total del sector privado alcanzó el 5,5 % en diciembre pasado, el nivel más alto desde julio de 2021, impulsada principalmente por el segmento de las familias.

De acuerdo al informe de Moody’s, este aumento se dio en “un contexto macro-financiero volátil” de tasas de interés elevadas que impusieron un mayor coste financiero, con salarios reales deteriorados, lo que “presionó la capacidad de pago de los hogares”.

La calificadora percibe que los indicadores de morosidad “continuarán deteriorándose en el corto plazo, antes de estabilizarse gradualmente hacia mediados de 2026”.

La morosidad no solo afecta a los bancos sino también a otras entidades que otorgan crédito, como billeteras digitales, supermercados o tiendas de venta de electrodomésticos, donde los retrasos de más de 60 días en el pago de las deudas por parte de los beneficiarios creció con fuerza.

En ese segmento, el volumen de préstamos otorgados en mora pasó de un piso del 7,4 % en noviembre de 2024 a 23,9 % en enero último, de acuerdo a datos de la consultora EcoGo.

Endeudarse para llegar a fin de mes

Tomar algún tipo de préstamo otorgado por una institución financiera es una estrategia creciente entre los hogares del país suramericano que, según un informe difundido el viernes último por el Instituto Argentina Grande (IAG), en un 47 % de los casos no llega a fin de mes para cubrir los gastos cotidianos con sus ingresos.

Casi la mitad de estos hogares tuvieron que hacer por los menos algunas de estas cosas: gastar ahorros, pedirle dinero a conocidos, endeudarse con entidades financieras o vender pertenencias.

“La gente pide dinero para cubrir costos corrientes, las tasas de interés suben por encima de la inflación, los salarios no y luego la gente no puede pagar la deuda que pidió”, advirtió el IAG, que refirió que entre el tercer trimestre de 2024 e igual período de 2025 la “estrategia” de endeudarse con entidades financieras creció un 20.3 %.

De acuerdo con los resultados difundidos este domingo de un sondeo realizado por la firma Zentrix, el 56.4 % de los hogares tomó crédito en los últimos seis meses para gastos cotidianos, pagar la tarjeta de crédito, cancelar otras deudas, abonar servicios, comprar bienes para el hogar o pagar el alquiler, entre otros.

Dentro de ese grupo, casi 9 de cada 10 ya tuvo dificultades para pagar el crédito que tomó, en un contexto donde el 83.9 % afirmó que su salario no le gana a la inflación y el 56.3 % no logra llegar al 20 de cada mes.